Ancona, schianto sulla superstrada: un camion si ribalta contro un’ambulanza. Due morti e tre feriti

Tragedia automobilista in provincia di Ancona. Un schianto micidiale all’uscita Chiaravalle della superstrada ss76 provoca due morti e un ferito gravissimo. È accaduto alle 11 nei pressi dell’uscita dello svincolo della superstrada. Per cause ancora da accertare, un tir, in prossimità di una curva, si è ribaltando investendo un’ambulanza e un automobile. Che procedevano in sensi di marcia opposti. Il camion avrebbe ribaltato il carico proprio sull’ambulanza della Croce Rossa di Senigallia rimasta letteralmente schiacciata.

Ancona, un tir si ribalta su un’ambulanza e una macchina: 2 vittime

Il forte impatto ha colpito le persone all’interno del mezzo sanitario: due le vittime rimaste incastrate nelle lamiere. Tre i feriti. Una persona, in particolare, è stata portata all’ospedale di Torrette in condizioni gravissime. Illeso il conducente del camion, che ha rifiutato i soccorsi. Sul posto dell’incidente sono intervenuti immediatamente l’eliambulanza, l’automedica di Falconara, i vigili del fuoco, le squadre Anas e la polizia stradale. Che sta ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. Inevitabili i disagi al traffico per consentire l’accesso ai mezzi sanitari e i soccorsi.

Bloccata l’autostrada per consentire i soccorsi

“A causa di un incidente stradale che ha coinvolto una auto, una ambulanza e un mezzo pesante è temporaneamente chiuso al traffico – per chi viaggia in direzione Roma – lo svincolo di collegamento tra la strada statale 76 della Val d’Esino e l’autostrada A14. La chiusura – di legge in una nota dell’Anas – si è resa necessaria per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente”.