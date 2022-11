A febbraio un programma Rai sulle madri e le loro storie. Repubblica attacca: l’ha voluto Meloni

Tra i nuovi programmi che saranno lanciati dalla Rai nei prossimi mesi, nell’ambito dell’offerta ideata per il 2023, c’è anche un talk dedicato alle donne e alle madri affidato a Eleonora Daniele. Dovrebbe andare in onda il lunedì sul primo canale Rai a partire da febbraio. La notizia è stata subito messa in relazione con il nuovo governo di destra e con l’importanza assegnata ai tema della natalità e della maternità.

Repubblica attacca: è un talk voluto dalla Meloni

Anche se non è certo possibile mettere su in fretta e furia un programma, che deve essere per forza ideato per tempo. Nonostante le allusioni di Repubblica al discorso di Vox della Meloni – “Sono una madre, sono cristiana…” – è davvero difficile ritenere che il programma, dal titolo generico di “Storie di madri“, possa essere considerato come una sorta di spot per una rediviva Opera nazionale maternità e infanzia. Ma la sinistra com’è noto è molto affezionata alla propria propaganda ideologica e non riesce a rinunciarvi. Di qui l’ennesimo tormentone lanciato da Repubblica, per la quale sarebbe in arrivo un talk sulle mamme voluto da Meloni.

L’incontro tra la premier e l’ad Carlo Fuortes

Sempre per quanto concerne la Rai i giornali hanno dato conto – Il Foglio ieri e La Stampa oggi – di un incontro riservato tra Giorgia Meloni e l’ad di viale mazzini Fuortes. “Per la prima volta – si legge sul Foglio – Giorgia Meloni e Carlo Fuortes non si conoscevano. Un’ora di colloquio sulla Rai che segna l’apertura del dossier da parte del governo. L’ad nominato da Mario Draghi si trova in una situazione complicata: il piano industriale che non decolla, i conti claudicanti, il sorpasso di Mediaset negli ascolti di giornata. Ma soprattutto è espressione di un’altra maggioranza”.

Fuortes mira alla guida della Scala di Milano

La Stampa racconta oggi, a sua volta, di un Fuortes determinato a non cedere posizioni. “Qualcuno – scrive il quotidiano torinese – sostiene che Fuortes avrebbe forzato la mano per ottenere quello a cui più tiene, che non è certo la Rai, colpevole ai suoi occhi di non averlo mai compreso e di averlo ostacolato in tutti i modi. Fuortes mira alla guida del Teatro alla Scala, ma per ottenere la poltrona di sovrintendente troppe manovre andrebbero fatte. Oltre tutto il Sindaco di Milano Giuseppe Sala non lo vuole lì”.