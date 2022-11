17enne magrebino sotto al treno per sfuggire all’arresto: un carabiniere ha rischiato la vita per salvarlo

“La morte di un ragazzo non può lasciare indifferenti. Una vera tragedia. So che un carabiniere nel tentativo disperato di salvare il giovane ha rischiato anche lui la vita”: così il sindaco di Dormelletto, Lorena Vedovato, dove nella notte un ragazzo magrebino di 17 anni, è morto sotto a un treno, nella fuga dai carabinieri, dopo avere tentato un furto in farmacia con un giovane di 22 anni, bloccato dai militari.

I carabinieri di pattuglia si sono accorti dell’accaduto e dell’allarme della farmacia, vedendo poi i due che correvano via hanno iniziato ad inseguirli a piedi. La titolare del negozio, che si trova in un punto piuttosto isolato del paese, è stata informata dell’accaduto soltanto in mattinata e non risultano al momento residenti che si siano accorti del trambusto.

Il giovane magrebino morto sotto al treno viveva di espedienti

Tutto è successo nella notte a Dormelletto, a sud di Arona nel Novarese. Il giovane magrebino, insieme a un complice 22enne di origine algerine, ha rotto la vetrina della farmacia locale usando i sassi tra le rotaie e facendo così scattare l’allarme. Sul posto è intervenuta in pochi minuti la radiomobile dei carabinieri che ha inseguito i due giovani lungo la ferrovia. I militari sono riusciti a fermare il 22enne; il 17enne invece ha tentato di attraversare i binari proprio mentre passava un treno merci. L’impatto è stato fatale per il giovane che è morto sul colpo. Dai primi accertamenti la vittima era di origine magrebina, senza fissa dimora e viveva di espedienti.

Il paese dove sono accaduti i fatti, Dormelletto, si trova a circa 50 chilometri a nord di Novara, vicino alla sponda sinistra del Lago Maggiore. La linea ferroviaria che porta in Svizzera attraversa l’abitato ed è molto trafficata anche nelle ore serali e notturne, con frequenti convogli merci sulla linea che collega la Lombardia al Sempione. Proprio verso la massicciata di questa linea si sono diretti i due ragazzi in fuga dopo avere spaccato un vetro e forzato le sbarre di una porta-finestra della farmacia.