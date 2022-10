Verona, trovati morti in una scarpata i due ventenni scomparsi dopo una serata in discoteca

Tragico epilogo di una vicenda sconcertante. I due ventenni scomparsi a Verona lunedì sera, dopo aver trascorso una serata in discoteca sulle Torricelle, sono stati trovati morti nella loro auto distrutta in una scarpata ai lati della statale 450, vicino ad Affi.

Secondo quanto riporta il quotidiano “L’Arena”, Sofia e Francesco avevano trascorso insieme la serata di lunedì alla discoteca “Amen” sulle Torricelle. “Poi si erano allontanati in macchina facendo tappa a Peschiera, dove il ragazzo aveva accompagnato nella sua abitazione un suo coinquilino. Il giovane avrebbe dovuto riportare a casa anche Sofia, in località Gazzoli a Costermano. Ma l’auto con a bordo i due ragazzi non è mai arrivata a destinazione”.

Le ricerche dei due giovani

E’ stato il Gazzettino in questi giorni a seguire passo passo gli sviluppi della loro scomparsa. Martedì mattina, i cellulari dei due ventenni erano stati agganciati da una cella telefonica tra Lazise e Calmasino, ma da allora entrambi i telefoni erano risultati spenti e non localizzabili. Le ricerche dei due giovani, coordinate dai vigili del fuoco, si erano concentrate in particolar modo nella zona del Garda ma senza dare l’esito sperato. Si erano moltiplicati gli appelli. Fino al tragico epilogo.