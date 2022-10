Venerdì il “Premio America” della Fondazione Italia Usa. Con un omaggio a Giovanni Falcone

Torna per la dodicesima edizione il Premio America, promosso dalla Fondazione Italia Usa con l’obiettivo di riconoscere e stimolare iniziative e opere volte a favorire i rapporti tra Europa e Stati Uniti d’America. La cerimonia di consegna si terrà venerdì 7 ottobre, presso la Camera dei Deputati, in via Campo Marzio.

Il “Premio America” della Fondazione Italia Usa

Il Premio America, che consiste in un’opera in argento, bronzo e palladio, viene quindi conferito a personalità riconosciute come di assoluta eccellenza nei rispettivi campi di interesse e attività, che si siano distinte per il loro operato e abbiano raggiunto importanti risultati a favore dell’amicizia transatlantica.

Chi sono i premiati dell’edizione 2022

Per questa edizione 2022 il riconoscimento andrà allo chef Massimo Bottura; alla virologa Ilaria Capua; al direttore dell’Ansa Luigi Contu; alla stilista Veronica Etro; all’astronauta Umberto Guidoni; al senior vice president Apple Inc., Luca Maestri; al già deputy secretary general della Nato Alessandro Minuto Rizzo; alla responsabile della comunicazione web Nonino Francesca Nonino; al compositore e premio Oscar Nicola Piovani; alla conduttrice tv Melissa Satta; al già presidente della Bce Jean-Claude Trichet; al sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali.

Il premio alla memoria a Falcone e le medaglie agli studenti americani

Un premio speciale alla memoria sarà stato assegnato al magistrato Giovanni Falcone, nell’anno del 30esimo anniversario della strage di Capaci. Nella cornice del Premio America la Fondazione Italia Usa, inoltre, attribuirà anche tre medaglie della Camera dei Deputati ad altrettanti studenti di università americane: Mary Curran, Addison Hollomon, Alessia Luisa Vitiello. La cerimonia sarà diretta dalla giornalista Didi Leoni.