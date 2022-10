Ucraina, scoperta un’altra camera di tortura: trovato un contenitore con denti d’oro. Le foto horror

Ancora orrore in Ucraina. La polizia ucraina ha reso noto di aver scoperto una “camera di tortura” nella città di Pisky-Radkivski, precedentemente occupata dai russi, nella regione nord-orientale di Kharkiv. Tra gli oggetti rinvenuti all’interno della stanza, anche un contenitore pieno di denti d’oro estratti.

«Dopo la liberazione del villaggio di Pisky-Radkivski – ha scritto su Facebook Serhiy Bolvinov, capo del dipartimento investigativo della polizia nazionale nella regione di Kharkiv – i residenti locali hanno riferito alla polizia che nel seminterrato di una delle case, da cui provenivano costantemente urla, erano tenuti prigionieri residenti locali, soldati dell’Ato e prigionieri di guerra delle forze armate ucraine. Investigatori e pubblici ministeri stanno lavorando per stabilire tutti i fatti che hanno avuto luogo in questa camera di tortura».

Due foto pubblicate dal capo del dipartimento investigativo sono state rilanciate su Twitter dal ministero della Difesa che parla di una «camera di tortura a Pisky-Radkivski». «Una maschera antigas fatta indossare a una vittima, coperta con uno straccio che bruciava e poi sepolta viva. Una scatola piena di corone dentali d’oro, strappate via dalla bocca dei cittadini ucraini». «Una mini Auschwitz. Quante altre se ne troveranno nell’Ucraina occupata?», è la domanda con cui si conclude il post del ministero della Difesa ucraino.

A torture chamber in Pisky-Radkivski. 2 photos. A gas mask that was put on the head of a victim who was covered with a smoldering rag and buried alive. And a box of gold dental crowns. A mini Auschwitz. How many more will be found in occupied Ukraine?

Photo @serhii_bolvinov pic.twitter.com/So4glJlt9N

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 4, 2022