Tragedia a Roma, due turiste belghe falciate da un’auto pirata a Roma

E’ stato identificato l’automobilista che era alla guida dell’auto che sabato sera, sull’A24 all’altezza di Tor Cervara, ha investito e ucciso due turiste belghe che si erano fermate a prestare soccorso ad un’altra vettura. A quanto si apprende infatti, per l’incidente una persona è stata bloccata e identificata e la sua posizione è ora al vaglio della polizia stradale. Un tragedia assurda accaduta nella notte tra sabato e domenica. Le due ragazze erano sulla strada perché stavano prestando soccorso dopo un incidente automobilistico.

Arrestato il pirata che ha ucciso due turiste belghe

Erano in vacanza, arrivate da poco a Roma e si trovavano a bordo di un Ncc. Un’auto le ha investite e non si è fermata dopo l’impatto. Nella serata di domenica le forze dell’ordine hanno individuato il sospettato che è stato fermato. Giovani vite spezzate. La voglia di partire e recarsi nella Capitale. Le ultime storie in evidenza su Instagram intitolate “Rome”: il viaggio in aereo, la strada verso Ferentino (Frosinone), poi un video ai Musei Vaticani. Queste le ultime immagini postate sui social network da Jessy Dewildeman, una delle due turiste uccise. L’altra vittima si chiamava Wibe Bijls.

Le due ragazze belghe si erano fermate per prestare soccorso

Jessy Dewildeman e Wibe Bijls stavano per raggiungere il loro albergo ma durante il tragitto sulla A24 si sono fermate per soccorrere delle persone rimaste coinvolte a loro volta in un incidente. Terrificante l’impatto di un’auto che sopraggiungeva forte velocità. I corpi sono volati a diversi metri di distanza e la loro morte è stata immediata, apprendiamo dal Tgcom. Non c’è stato nessun cenno di rallentamento da parte dell’auto pirata. Per l’incidente due uomini sarebbero stati trasportati in codice rosso in ospedale: uno al Policlinico Umberto I e l’altro a Tor Vergata. Una donna sarebbe invece in codice giallo al San Giovanni. Le due ragazze belghe di 24 e 25 anni sono decedute sul posto.

Chi erano le due vittime