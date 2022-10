Tragedia a Roma: 18enne travolto da un’auto mentre era sul marciapiede della Cristoforo Colombo

Tragedia per i giornalisti del Corriere della Sera, Paola di Caro e Luca Valdiserri. E’ loro figlio, non ancora 19enne, il giovane travolto e ucciso sulla via Cristoforo Colombo. Uno strazio infinito. E’ una ragazza di 24 anni la persona che era alla guida dell’auto maledetta che stanotte, verso mezzanotte e mezza, lo ha travolto. La ragazza avrebbe perso il controllo dell’auto, una suzuki swift, finendo sul marciapiede e travolgendo il ragazzo che stava camminando a piedi. La 24enne è stata accompagnata in ospedale per effettuare i test sul alcol e droga. Sul posto la polizia locale gruppo XI Marconi. In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La mamma del 18 enne è devastata: “Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla”.

Non ci sono parole, la mamma, Paola Di Caro, è devastata: ”Il mio 18enne meraviglioso non c’è più – scrive in un tweet la sua disperazione-. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla”.

Francesco Valdiserri stroncato mentre camminava sul marciapiede

Aveva ancora 18 anni Francesco Valdiserri, figlio di due noti giornalisti. Avrebbe compiuto 19 anni a Novembre. Secondo una prima ricostruzione l’autovettura, per motivi ancora da accertare, è uscita fuori strada andando a colpire la segnaletica stradale per poi investire il ragazzo. Illeso miracolosamente un altro giovane che era in compagnia della vittima. Sul luogo della tragedia, riporta RomaToday, non sarebbero state rilevate tracce di frenata. Si tratta della sesta vittima sulle strade di Roma da sabato scorso. Una strage quotidiana. Non è accettabile morire così.

Meloni alla mamma: “Camminiremo con te, perché tu non sia sola”

Immediata la solidarietà e la commozione, dal mondo giornalistico ed anche politico in risposta al messaggio straziante della madre. Così Giorgia Meloni, che subito, di getto, scrive: “Cammineremo con te, perchè tu non sia sola mentre attraversi l’inferno”.