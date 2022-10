Torna il “Premio Caravella”: appuntamento il 4 novembre alla Fondazione An: i premiati

Torna il Premio Caravella edizione 2022, giunto alla sua VIII edizione. Appuntamento per tutti il 4 novembre alle ore 18. Torna il piacere di esserci e ritrovarsi ancora una volta sotto l’egida della Fondazione An, presieduta da Giuseppe Valentino, ad opera della sapiente regia di Domenico Gramazio, animatore del Cis e direttore di Realtà Nuova. Ormai è una consuetudine per il mondo politico e umano della destra ritrovarsi nella “casa” ideale, il Salone dei Convegni di via della Scrofa. Per premiare personalità note e meno note che nel mondo delle professioni, della cultura, della medicina, dell’arte, del giornalismo si sono differenziate per impegno, qualità e rigore professionale. Va da sé che il Premio Caravella quest’anno si tinge di nuovi colori. I colori della vittoria di FdI del 25 settembre che ha portato al governo di centrodestra a guida Giorgia Meloni: momento storico fondamentale nella storia della destra italiana.

Con l’entusiasmo alle stelle, pertanto, i premiati di quest’anno sono particolarmente prestigiosi. Si è voluto dare particolare rilievo ai professionisti della Sanità che in questi anni si sono spesi senza limiti. Diventando punto di riferimento per pazienti e colleghi. Un settore da sempre al centro dell’attenzione delle iniziative del Cis. Questo l’elenco dei premiati, settore per settore

I PREMIATI

Memoria- Antonio Masia

Memoria -Franco Gimignani.

Musica –Beatrice Venezi, direttore d’orchestra.

Musica- Carlo Zannetti. Compositore.

Cultura- Gennaro Sangiuliano– Ministro e già Direttore del TG2

Cultura- Gennaro Malgieri, esponente di spicco della cultura di destra

Comunicazione Claudio Scalambretti. Tele cine operatore TV.

Impresa. Simona Petrozzi. Per l’impegno nel Terziario Donna

Medicina- Cinzia Quondamcarlo: gastroenterologa.

Medicina- Domenico Mazzullo, psichiatra, Consulente Rai TV

Medicina- Beniamino Iorio, urologo.

Sanità-Roy de Vita. Per l’impegno durante la pandemia.

Sanità- Graziano Longo. Chirurgo.

Operatore sanitario- Paola Fiorilli, coordinatrice alla La Sapienza di Roma.

Giornalismo- Antonella Ambrosioni. Giornalista del Secolo d’Italia.

Arte- Antonella Butelli Zoppas. Per la difesa del patrimonio.

Impresa -Fabio Desideri. Amministratore Gruppo Work in the World S.R.L.S.

Made in Italy -Gelasio Gaetani d’Aragona Lovatelli Imprenditore.