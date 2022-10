Terremoto nella notte a Catanzaro: fuga in strada e panico ma nessun ferito. Le scuole restano chiuse

Terremoto nella notte di oggi a Catanzaro. Alle 00.44, spiega l’Ingv, un evento sismico di magnitudo 4.4 è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale nei pressi della costa ionica catanzarese, 11 Km a Sud di Catanzaro ad una profondità di 36 chilometri. L‘evento è stato localizzato lungo la costa catanzarese nelle vicinanze dei comuni di Stalettì, San Floro, Borgia, Squillace. All’alba, inoltre, una scossa ha colpito la provincia di Foggia: alle 4.04 del mattino registrata una scossa di magnitudo 2.7 a 5 km da San Giovanni Rotondo a una profondità di 19 chilometri. “Fino a questo momento non abbiamo notizie di danni a cose o persone. La paura ovviamente è stata tanta ma voglio rassicurare tutta la città. Polizia locale, Vigili del fuoco, Protezione civile e Amministrazione sono in stato di allerta e stanno monitorando la situazione. Buona notte a chi riuscirà a dormire”, ha scritto nella notte il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita.

Terremoto a Catanzaro, restano chiuse le scuole

“Nel confermare che fino a questo momento non si registra alcun danno a cose o persone correlato” alla scossa di terremoto avvenuta oggi a Catanzaro alle 00,44 e di magnitudo 4.4, “comunico di aver deciso la chiusura per la giornata di oggi delle scuole di ogni ordine e grado, in via precauzionale, e al fine di valutare eventuali criticità nelle strutture”, ha poi aggiunto all’alba Fiorita.

