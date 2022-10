Taleggio, richiamate dal commercio tre differenti marche: rischio diarrea emorragica

Il ministero della Salute ha effettuato tre richiami alimentari nella giornata di ieri, 27 ottobre 2022, riguardanti tre differenti marche di taleggio, in cui è stata riscontrata la presenza di Escherichia Coli. Coloro che sono in possesso dei lotti segnalati sono invitati a non consumare il prodotto e riconsegnarlo al punto vendita.

Sono stati ritirati dal commercio diversi lotti del Taleggio DOP a latte crudo di Casarrigoni, Pascoli del fattore e Terre d’Italia a causa di un rischio microbiologico.

In tutti i casi, la denominazione di vendita dei prodotti interessati dal richiamo è sempre Taleggio DOP a latte crudo, il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Casarrigoni Srl, il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è CE IT 03 278, mentre il nome del produttore è Casarrigoni Srl, con sede dello stabilimento in via A. Arnoldi 575 a Taleggio (BG).

La tossina nei lotti di Taleggio può provocare diarrea emorragica

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, cioè la presenza di “STEC gene eae sg 026″ in 25 grammi di prodotto. Si tratta di un ceppo di Escherichia coli definito “produttore di Shiga-Tossina” o “verocitotossici”, quindi abbreviato in STEC o VTEC. Questo tipo di agente zoonosico è in grado di produrre tossine pericolose per la salute umana, inducendo una grave forma di diarrea emorragica. Gli STEC possono appartenere a differenti sierotipi, ma la maggior parte dei casi di infezione riportati nell’uomo risultano causati da Escherichia coli appartenenti a 5 sierotipi (O157, O26, O111, O103 e O145). Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non mangiare i numeri di lotto indicati nel comunicato del ministero della Salute.

Quali sono i formaggi interessati

I formaggi interessati sono stati tutti ottenuti dal lotto di prodotto 04082A, con le seguenti caratteristiche:

Taleggio Dop a latte crudo Casarrigoni, venduto in forme intere, con i lotti di confezionamento numero L. 25272 e scadenza 28/11/2022; L. 25276 e scadenza 02/12/2022, L. 25279 e scadenza 05/12/22 e L. 25280 e scadenza 06/12/22;

Taleggio Dop a latte crudo Pascoli del Fattore, venduto in forme intere, con i lotti di confezionamento numero L. 25272 e scadenza 28/11/22, L. 25276 e scadenza 02/12/22 e L. 25277 e scadenza 03/12/22;

Taleggio Dop a latte crudo Terre d’Italia, venduto in porzioni da 200 grammi, con il lotto di confezionamento numero 25277 e scadenza 03/11/2022.