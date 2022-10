Senza… Speranza: l’ex ministro è l’unico a indossare la mascherina durante il dibattito sulla fiducia

L’ultimo giapponese con la mascherina è lui, l’ex ministro Roberto Speranza, che resiste con i denti perfino alle sue stesse ordinanze che avevano smantellato gli obblighi di protezione ovunque tranne che negli ospedali. Dalle immagini in diretta dalla Camera questa mattina si è visto che tra i banchi della Camera, mentre si svolgeva il dibattito sulla fiducia al governo Meloni, si vece che l’unico a indossare la mascherina tra tutti i parlamentari è lui, Roberto Speranza, senza alcuna “solidarietà” nemmeno tra i banchi della sinistra. Nei giorni scorsi, il ministro della Salute uscente, Roberto Speranza, aveva firmato l’ordinanza che proroga fino al 31 ottobre l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (Rsa), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti. Ma non in Parlamento e neanche su bus, treni, metropolitane e traghetti.

La foto di Speranza con la mascherina fa il giro di Twitter