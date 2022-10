Senigallia, donna muore in casa per soffocamento. Arrestato il marito: “Non volevo”

Una donna di 77 anni è stata trovata morta questa mattina nella sua abitazione di Senigallia, in provincia di Ancona. Valeria Baldini è stata trovata senza vita nella sua villetta nella frazione Filetto. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto in casa c’era anche il marito, 80 anni. Che è stato sentito alla presenza del magistrato. In base agli elementi raccolti l’uomo, Marino Giuliano, è stato arrestato per omicidio preterintenzionale. E sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della convalida.

Senigallia, donna trovata morta per soffocamento

L’uomo avrebbe, involontariamente, soffocato la moglie. Lo ha riferito lo stesso 80enne. Ascoltato in caserma insieme al figlio di 50 anni. Entrambi erano in casa al momento della tragedia. Tutto è avvenuto attorno alle 8 di stamane. Il 118 ha ricevuto una chiamata per una donna morta a causa di soffocamento. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Senigallia. Che, dopo essere entrati nella villa, hanno trovato la donna senza vita. Pare che l’anziana si lamentasse continuamente. E il marito l’avrebbe uccisa nel tentativo di tapparle la bocca e farla stare zitta. Sarebbe stato un incidente, secondo il racconto dell’uomo. Che esclusa qualsiasi volontà di ucciderla. La mancanza di ossigeno mista alle precarie condizioni di salute della donna avrebbero causato la morte per soffocamento.

Arrestato il marito che confessa: non l’ho fatto apposta

Si continua, comunque, a indagare. Per capire cosa sia accaduto nella frazione di Senigallia. L’accusa, omicidio preterintenzionale, tiene conto del fatto che l’uomo voleva ledere ma senza intenzione di uccidere. Il pm Lioniello ha disposto l’autopsia sul corpo della donna. Per accertare con precisione la causa del decesso. Il medico legale Marco Palpacelli ha effettuato una prima ricognizione. Ed eseguirà gli accertamenti autoptici. Giuliani, difeso dall’avvocato Edoardo Massari di Ancona, attenderà agli arresti domiciliari l’udienza di convalida dell’arresto.