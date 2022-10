Salerno, bimba di due anni vola dal terzo piano e si salva. Fermato il padre per tentato omicidio

Avrebbe spinto la figlioletta di appena due anni dalla finestra della sua abitazione al terzo piano di una palazzina in pieno centro a Fisciano. L’uomo, 40 anni, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

L’episodio è avvenuto ieri mattina intorno alle 10, lasciando sotto choc i cittadini del piccolo centro in provincia di Salerno. Fortunatamente la piccola è fuori pericolo. Ora si trova all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli-. Dove è stata operata per una frattura scomposta all’omero. Ha riportato lesioni agli arti e vari ematomi. Probabilmente l’impatto con il suolo, dopo il volo di tre piani, è stato attutito da una rete di ferro. Che si trova nell’area sottostante l’edificio. A salvarle la vita, forse, anche le corde degli stendibiancheria.

Salerno, bimba cade dal balcone: arrestato il padre

La dinamica e il movente non sono ancora chiari. Gli inquirenti stanno lavorando per dettagliare la vicenda, partendo dall’esito dei rilievi effettuati dalla scientifica. L’attenzione si è concentrata sui genitori, entrambi professionisti, che si trovavano in casa con la piccola. La coppia è stata interrogata per ore. I maggiori indizi sono nei riguardi del padre. Che non avrebbe fornito spiegazioni chiare su quanto accaduto. Una delle informazioni trapelate – ricostruisce il Messaggero – è che il genitore stava cambiando la piccola, poi sarebbe accaduto qualcosa. La madre, invece, avrebbe risposto alle domande degli inquirenti, chiarendo la sua posizione. Inizialmente si era pensato a un grave incidente. Poi, dopo gli interrogatori del padre e della madre, si è fatta strada l’ipotesi di un fatto non accidentale. L’uomo resterà in carcere per le prossime 48 ore. Poi dovrà sostenere l’interrogatorio di garanzia davanti al gip. Che valuterà se scagionarlo o confermare la misura cautelare.