Prima panchina per De Rossi: l’ex capitano giallorosso allenerà la Spal. Rosella Sensi commossa

Daniele De Rossi è il nuovo allenatore della Spal. L’ex capitano della Roma prende il posto di Roberto Venturato, esonerato nella tarda serata di domenica dopo la sconfitta di Frosinone. De Rossi, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024, è alla prima esperienza da allenatore nella quale proverà a risollevare il club estense. Che si trova al 14° posto in Serie B con 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Il club estense ha pubblicato un post su Twitter dove si vede un triangolo con al centro una figura di un allenatore di calcio. Il rimando è ad un celebra tatuaggio che De Rossi porta sul polpaccio, vale a dire un triangolo con in mezzo un calciatore che effettua un intervento in scivolata ai danni di un avversario.

Daniele De Rossi, la prima volta da allenatore

Fino a oggi Daniele De Rossi èstato collaboratore tecnico di Roberto Mancini in Nazionale. L’esperienza maturata con il Ct azzurro ha convinto il club di Joe Tacopina, che aveva anche sondato Massimo Oddo e Alfredo Aglietti, ad individuare in De Rossi il profilo ideale per ripartire. L’ex Capitan Futuro era stato incontrato da Tacopina e il ds Fabio Lupo nei pressi di Roma e dopo poco tempo si è arrivati alla fumata bianca. Adesso avrà il compito di risollevare la squadra. Che al momento occupa il 14° posto in classifica: in 9 giornate i biancazzurri hanno ottenuto 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Rosella Sensi commossa: “Non c’è ruolo che ti si addica di più”

E intanto cominciano ad arrivare i messaggi di ‘buona fortuna’ da amici ed ex compagni. Particolarmente commosso l’augurio arrivato dall’ex presidente dell’As Roma, Rosella Sensi: “Sarai felice ed emozionato. Lo sono anche io mentre ti immagino in questa nuova veste. Ma non c’è ruolo che ti si addice di più per il carattere e la determinazione che hai sempre dimostrato. Oggi inizia la tua carriera da allenatore e ti auguro di toglierti tutte le soddisfazioni che meriti. E anche di più, ha scritto su Instagram”. E lo fa pubblicando una foto “antica”, con un Daniele ragazzino in conferenza stampa con lei, ai tempi delle sue prime partite con la Roma. Amarcord per l’ex presidente. Sotto al tweet della Spal è tutto un cinguettio di cuori, congratulazioni e auguri in salsa e colori giallorossi. E c’è anche chi ha subito “scoperto” che la strada di De Rossi potrebbe incrociare, a gennaio, quella della Roma. Se infatti la Spal superasse il Genoa, nel turno di Coppa Italia in programma martedì prossimo, l’impegno successivo vedrebbe i biancocelesti di Ferrara all’Olimpico contro la squadra di Mourinho.