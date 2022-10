Orrore a Perugia, 4 violenze sessuali in una notte, nello stesso locale: arrestato gestore di una discoteca

Tristemente, Perugia registra il record dello scempio: ben 4 violenze sessuali, perpetrate nello stesso locale, e tutto in una notte. Abusi perpetrati – in base alle denunce – sempre dalla stessa mano. Un racconto dell’orrore, quello che emerge dalle testimonianze e dalle ricostruzioni degli inquirenti al lavoro sul caso, che mettono i brividi. A partire dal reiterare degli abusi inferti su diverse vittime che hanno solo avuto la sventura di trovarsi in quel locale. Una notte da incubo, che per il gestore di una discoteca è finita con l’arresto per violenza sessuale aggravata dall’utilizzo di sostanze alcoliche e continuata nei confronti di quattro ragazze.

Orrore a Perugia: 4 violenze sessuali in una notte

I fatti risalgono alla notte tra sabato e domenica scorsi, quando i Carabinieri e i sanitari del 118 sono intervenuti nel locale in seguito a una chiamata al 112 fatta dagli amici di una ventenne. La giovane, infatti, in forte stato di agitazione, aveva raccontato di essere stata vittima di una violenza sessuale all’interno della stessa discoteca ad opera di un uomo che svolgeva mansioni di gestione/collaborazione. Sarebbe lui l’aggressore che avrebbe approfittato di lei all’interno di una stanza. Lui la persona accusata, che i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato insieme ai militari del Norm in esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere, che ha emesso il Gip del Tribunale di Perugia.

Finisce in manette il gestore di una discoteca

La ragazza, invece, mentre il suo aguzzino finiva in manette, ancora sotto choc chiedeva aiuto agli amici e ai soccorritori che l’hanno accompagnata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Perugia, dove i sanitari l’hanno trattenuta per i successivi controlli medici, utili anche a riscontrare i segni della violenza subìta. A loro, dunque, la ragazza ha raccontato nel dettaglio quanto le è accaduto. La violenza che il suo aggressore le ha inferto, dopo averla avvicinata, sebbene lei fosse evidentemente a disagio. E in uno stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di alcol. Anzi, proprio approfittando delle sue condizioni, l’uomo l’ha portata in una stanza. L’ha invitata ripetutamente a bere. E non ancora pago, l’ha costretta a un rapporto sessuale non consenziente.

Altre ragazze hanno denunciato abusi sessuali, sempre in quel locale, sempre quella notte

E non è ancora tutto. I carabinieri al lavoro sul caso, nelle ore immediatamente successive allo stupro della ventenne, proseguendo con le indagini – coordinate dal sostituto di turno – hanno ascoltato conoscenti e amici della ragazza. Nonché altri clienti della discoteca. Comprese alcune ragazze che, udito quanto accaduto, hanno trovato riscontro in quel racconto. Trovando il coraggio di denunciare a loro volta di essere state esse stesse oggetto di palpeggiamenti e di altre molestie sessuali. Sempre all’interno dello stesso locale. E sempre ad opera dello stesso aggressore, nella stessa notte. Ora l’uomo – detenuto nella Casa Circondariale di Perugia – dovrà rispondere di tutte le accuse che gli vengono contestate.