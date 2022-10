Nasce Cusano news 7, un nuovo canale tv interamente dedicato all’informazione

Il nuovo canale televisivo di Unicusano, Cusano news 7, trasmette sette giorni su sette di notizie e approfondimenti in onda sul canale 234 del digitale terrestre. Nato lo scorso 25 luglio, da oggi trasmette la programmazione completa.

Un’ulteriore rivoluzione firmata Cusano Media Group. Di stampo giornalistico ed interamente dedicato all’informazione, Cusano News 7 si pone l’obiettivo di ampliare la divulgazione culturale e di dimostrare, nonostante il momento critico per le emittenti televisive, quanto la realtà mediatica di Cusano Media Group si configuri nel panorama nazionale come un successo in termini di audience.

L’intento del canale è quello di raccontare in maniera oggettiva cosa succede a livello globale, senza alcun tipo di censura, per puntare ad un’informazione che non è relegata solo al nostro Paese ma che si rivolge al mondo intero. Infatti, i tg dell’emittente non sono concepiti solo per approfondire cosa accade in Italia, in Europa e nel Mondo, ma trattano anche avvenimenti che possono riguardare il locale, la singola regione o il Paese. L’approfondimento è la linea guida di Cusano News 7, con tg specificatamente dedicati a cronaca, politica, sport, nonché programmi concepiti come veri e propri approfondimenti su cultura, mondo dello spettacolo, tecnologia e scienza, sempre con uno sguardo che si estende oltre i confini.

La mission. Il canale ha un obiettivo chiaro: divenire il punto di riferimento per tutti i telespettatori che desiderano un’informazione chiara. Alla guida del nuovo canale ci sono i due capisaldi del Gruppo Cusano, la Direttrice Generale dei Media e Social, Valentina Lamonaca, e il Direttore Responsabile, Alessio Moriggi, che in poco tempo sono riusciti a rivoluzionare il canale, inserendo, in una programmazione variegata, l’informazione, le tendenze e la cultura. In questo modo, Cusano News 7 si affianca all’emittente Cusano Italia Tv (in onda sul canale 264), e allo stesso tempo si configura, sin dalla sua nascita, come un’entità a sé rispetto al canale già esistente.