Napoli, polemica sulla poliziotta stuprata da un bengalese. Rastrelli (FdI): «Sdegno e sgomento»

«Esprimiamo sgomento e sdegno per il gravissimo episodio accaduto nella notte di ieri a Napoli e la più sincera vicinanza alla poliziotta aggredita e a tutti i suoi colleghi quotidianamente esposti a rischi estremi». È quanto dichiarato dal senatore Sergio Rastrelli, coordinatore cittadino partenopeo di Fratelli d’Italia. «Da anni – ha ricordato il parlamentare – denunciamo la presenza indiscriminata a Napoli di extracomunitari, spesso pregiudicati, irregolari e già colpiti da provvedimenti di espulsione, che ormai si sono impossessati militarmente di porzioni sempre più vaste di territorio cercando in tutti i modi, ricorrendo sempre più spesso alla violenza, di preservare lo status quo criminogeno che la sinistra ha indirettamente favorito, per motivi ideologici o di convenienza elettorale, con politiche a dir poco scellerate».

Silp e Siap: «A Napoli immigrazione senza controllo»

Quindi, la conclusione: «Siamo certi che il nuovo governo saprà esprimere concretamente, attraverso una ben altra dotazione di risorse finanziarie, umane e di mezzi, con nuove e più efficaci regole di ingaggio, la più ferma volontà politica per ristabilire a Napoli, sempre più capitale dell’anarchia, le condizioni minime di vivibilità degne della terza città d’Italia». Sull’aggressione dell’agente è intervenuta anche la Silp Cgil. «Ormai siamo giunti ad un punto di non ritorno, le parole non bastano più», ha recriminato il segretario generale Angelo Esposito.

L’aggressore voleva violentarla

«C’è bisogno – ha aggiunto – di un piano strategico e sinergico tra tutte le istituzioni per debellare questo fenomeno criminale. L’aggressione di ieri sera ad opera di un cittadino del Bangladesh, nei confronti di una poliziotta che lavora presso il Commissariato Decumani, è da ritenersi un atto vile e deplorevole di una gravità inaudita e non si presta a nessuna giustificazione». Sulla stessa lunghezza d’onda il Siap. «Quanto accaduto a Napoli – ha dichiarato all’Adnkronos il segretario generale Giuseppe Tiani – è un gravissimo esempio della degenerazione causata anche dell’immigrazione irregolare». La poliziotta è stata colpita alla testa con un sasso da un giovane bengalese che ha poi tentato di strangolarla per abusare di lei.