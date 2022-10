Montecitorio, gli eletti sfilano per la registrazione. L’emozione di Soumahoro. L’ironia di Giorgetti

Archiviata la coda del primo giorno davanti alla Sala del Mappamondo di Montecitorio, oggi procede spedita la seconda giornata di registrazione alla Camera per i nuovi eletti in Parlamento. Matricole e big arrivano alla spicciolata. Tutti, da ieri e fino a venerdì, previa prenotazione, riceveranno l’ambito tesserino da parlamentare. Pr il quale devono anche fare una foto e lasciare le impronte digitali per il voto in aula. Foto nuova anche per i parlamentari uscenti.

Secondo giorno di registrazione dei nuovi eletti alla Camera

Il primo a registrarsi puntualissimo è Nicola Zingaretti, fresco di elezione per la quale dovrà abbandonare la presidenza della Regione Lazio. Insieme a lui anche la grillina Angela Raffa, 29 anni. Deputata uscente dovrebbe resistere al record personale di parlamentare più giovane di Montecitorio. Giorgia Meloni, invece, stando alle prenotazioni, è attesa in tarda mattinata. Tra le matricole spicca un emozionato Aboubakar Soumahoro, sindacalista e volto simbolo dell’alleanza rosso-verde. “Sono emozionatissimo e consapevole che questa è la prima giornata di scuola”, dice ai cronisti assiepati davanti al palazzo. “Che dovrà trasformarsi nella capacità di ascoltare la sofferenza e i bisogni che sentiamo nella società ogni giorno”. Dice di pensare in particolare a “chi vive la difficoltà del lavoro. Chi ha difficoltà a pagare le bollette, gli esercenti. Le piccole e medie imprese, ma soprattutto ai giovani e alle famiglie, il futuro del nostro Paese”. Emozionato anche Giuseppe Conte alla sua prima esperienza da parlamentare. “È un giorno ricco di emozioni, anche per me perché è il mio primo mandato”, dice l’avvocato del popolo. Paracadutato a Palazzo Chigi nel 2018 senza aver avuto l’ebbrezza di essere votato nelle urne.

Giorgetti: mi sentivo più giovane la prima volta

Ironico, invece, Giancarlo Giorgetti, che si ferma a scherzare con i giornalisti. “Mi sentivo più giovane quando sono stato eletto la prima volta. Ora ho tutti dolori articolari”, dice ministro leghista. Da sempre campione di dialogo e mediazione tra gli esponenti del Carroccio. Nel toto ministri che impazza si fa ripetutamente il suo nome tra i favoriti alla guida del pesante ministero dell’Economia. Una scelta che piacerebbe anche a Carlo Calenda (“sarebbe perfetto, una figura di assoluta garanzia istituzionale e di grande equilibrio”). Fonti leghiste confermano quello che appare molto più di una ipotesi sul tappeto. “Per la Lega sarebbe motivo di grande soddisfazione e orgoglio occuparsi con un ruolo rilevante anche di Economia e Finanze”. Donne e uomini del partito di Matteo Salvini hanno già ricoperto prestigiosi incarichi di governo. È un onore che in queste ore arrivino nuovi e significativi riconoscimenti che testimoniano la centralità e l’affidabilità della Lega”, dicono dal Carroccio. Bocche cucite dal diretto interessato che alla domanda diretta dei giornalisti risponde con una risata prima di allontanarsi.