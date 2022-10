Meloni, il plauso di Veronica Gentili : “Vedere una giovane donna premier dà una certa soddisfazione”

“Dà una certa soddisfazione Giorgia Meloni premier e Veronica Gentili esulta. “Una certa sodisfazione” twitta la conduttrice di “Controrrente” su Rete 4. Un’affermazione che non ti aspetti da una giornalista che non è mai sembrata tendere verso il centrodestra e la leader di FdI. Dalla campagna elettorale ad oggi ha prevalso un tono super partes, anzi, con una certa tendenza ad ospitare politici ed opinionisti che alla coalizione ne hanno dette di tutti i colori.

Veronica: “Vedere una giovane donna, è una soddisfazione”

Nel giorno delle consultazioni del centrodestra al Quirinale e dell’incarico conferitole da Mattarella di formare il nuovo governo, invece la conduttrice di Rete 4 scrive: “Vedere una donna, giovane, davanti ad un gruppo di uomini, che parla a nome di tutti, ed è destinata a guidare un Paese, bisogna ammetterlo dà una certa soddisfazione. In Italia soprattutto“. Un commento che sta raccogliendo numerosissimi consensi. Alla faccia delle tante donne e femministe che in queste settimane hanno storto il naso.

Sul web: “Mi fa piacere, ragazza tosta”

Scrive Enzo, un utente twitter: “Mi fa piacere che questa ragazza tosta durante il corteo da Mattarella, era davanti a tutti. Lo dico da maschio che prova grande ammirazione per la grande Giorgia e poi diciamolo: È la destra che l’ha espressa, alla faccia della sinistra”. Qualche utente ironizza con la Gentili: “Che fai? Ti stai riposizionando?”. Altri plaudono, anche molti uomini, per questa discopntinuità storica alla guida di Palazzo Chigi. “Per quanto possa sembrare un paradosso, credo che ne siano contenti anche molti uomini. Quelli naturalmente lontani da uno stereotipo superato dalla realtà di ogni giorno. Il ‘maschilismo’ ha rovinato fin troppe famiglie”.

Sui social molti commenti positivi: “Oggi siamo un po’ tutte Giorgia Meloni”

“Grande emozione! Oggi siamo tutte un po’@GiorgiaMeloni“, scrive una giovane donna. “Soprattutto si è fatta da sola con vera gavetta senza sotterfugi”. E’ questo quel che piace di lei. Bisogna dire, che oltre alla Gentili, alla Meloni giungono anche gli auguri che proprio non ti aspetti. Quello di Virginia Raggi, ad asempio: “Al di là di valutazioni politiche, è una giornata importante. Per la prima volta avremo una donna alla guida dell’Italia. Auguri a Giorgia Meloni affinché sappia guidare il futuro governo con la responsabilità e l’attenzione che la difficile situazione attuale richiede”. Così in un tweet l’ex sindaca di Roma.