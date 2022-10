Meloni a Stoltenberg: “La Nato è indispensabile, dall’Italia sempre pieno sostegno a Kiev”

Colloquio telefonico tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Il premier ha “ribadito che l’Alleanza Atlantica è indispensabile per difendere la sicurezza. E i valori comuni che caratterizzano l’identità occidentale”. Nel corso della telefonata inoltre Meloni ha voluto confermare il pieno sostegno dell’Italia all’Ucraina contro l’aggressione russa, si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi.

Colloquio telefonico Meloni-Stoltenberg

Il sostegno italiano a Kiev deve essere inquadrato nell’ottica di un approccio globale. Da qui la necessità – ha detto ancora Meloni parlando con il Segretario generale dell’Alleanza atlantica – di rafforzare l’impegno della Nato. “Nel contrasto alle minacce di diversa natura provenienti da tutte le direzioni strategiche, incluse le sfide del Sud”. Infine il presidente del Consiglio ha “formulato l’auspicio di poter incontrare presto e di persona il Segretario Generale Stoltenberg”.

Il numero uno della Nato: l’Italia è un alleato chiave

Dal suo canto Stoltenberg, che ha definito il colloquio “una buona telefonata”, ha sottolineato l’importanza strategica dell’Italia. “Un alleato impegnato”, ha detto il numero uno della Nato via sociale. “Che dà contributi solidi alla nostra difesa e alla nostra deterrenza. È fondamentale per il supporto degli alleati all’Ucraina. La Nato non si farà intimidire e non smetterà di sostenere l’autodifesa dell’Ucraina, per tutto il tempo necessario”, conclude.