Lucarelli vs. Zanicchi, un astio che dura da anni: quando Selvaggia definì la cantante una “vaiassa”

“Ero stupida, ero ignorante rispetto ai meccanismi della Rete. Avevo sottovalutato quello che era capitato a Belen”: così parlava Selvaggia Lucarelli intervistata da Michele Santoro commentando, a distanza di anni, lo scoop che le aveva regalato popolarità e follower. La diffusione del video hard privato, girato dalla showgirl argentina con un ex. Correva l’anno 2010, la Lucarelli. Intervistata da Panorama, arrivò a dire:.«Belen è una showgirl, è un’icona sexy. In un certo senso questo filmato potrebbe anche darle maggiore notorietà, vedi il caso Paris Hilton».

Selvaggia fece pubblica ammenda soltanto 6 anni più tardi, ammettendo al microfono di Santoro che era stata “stupida e ignorante”. Quanti anni dovremo aspettare prima che la blogger di Civitavecchia chiederà scusa all’aquila di Ligonchio?

Già, proprio la cantante 84enne, che a Ballando con le stelle si è messa in gioco, rimediando votacci e umiliazioni verbali dalla giurata Selvaggia, che sta lì per questo per fare la parte della “giurata perfida”. Poteva finire lì, ma la polemica nei confronti di Iva Zanicchi è proseguita anche dopo le scuse della stessa cantante.

Lucarelli Zanicchi, la lite infinita

Lucarelli, sabato sera a Ballando con le stelle, dalla sua poltrona di giurato aveva cercato in tutti i modi di innescare una rissa acchiappa audience. Prima, umiliando Giampiero Mughini assieme al giurato Guglielmo Mariotto, poi, cercando di provocare Enrico Montesano il quale, dall’alto di mezzo secolo di carriera, non ha abboccato. Alla fine, è invece caduta con tutte le scarpe l’Iva nazionale. E pensare che era arrivata per mettersi in gioco con tutta la sua leggerezza. Aveva divertito: non a caso la sua esibizione ha raggiunto il picco di share del sabato sera. È stata sboccata? Sì. Ha sbagliato? Sicuramente. Ha anche chiesto scusa, eppure alla Lucarelli non è bastato.

Solo a quel punto, Iva Zanicchi ha ricordato le vecchie ruggini: proprio la Lucarelli in un post social del 25 marzo 2019 aveva definito la Zanicchi “una vaiassa da salotto”. Termine pesante e volgare. “Vaiassa”, serva di Casa, donna volgare. Viene dall’arabo, nella qual lingua “bagasch” che in alcune regione è diventato “bagascia“.

Insomma, il termine, non è meno grave e gratuito di quello detto a mezza bocca dalla Zanicchi. Anzi, in quel caso, non c’era neanche la scusa della diretta, della stanchezza, del microfono aperto. In quel caso le scuse non erano mai arrivate. Ma forse la Lucarelli ha solo bisogno di tempo. Ne riparliamo tra 6 anni?