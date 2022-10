L’orgoglio di Fratelli d’Italia: “Oggi la politica torna al centro”. Le parole di Foti, Rampelli e Donzelli

«Anche una ragazza della Garbatella può diventare presidente del Consiglio con la destra”. Lo ha detto Tommaso Foti, intervenendo in Aula alla Camera per Fratelli d’Italia nel corso delle dichiarazioni di voto per la fiducia al governo. «È un momento storico anche per questo: questa è un’alleanza di destra-centro, se vogliamo definirla correttamente così come gli elettori l’hanno indicata. Quella che abbiamo davanti è una sfida epocale: non ci sono scorciatoie», ha aggiunto.

«Un’alleanza – proseguito Foti – che non nasce all’insegna di un cartello elettorale. Ma nasce in relazione a un sentimento radicato nel popolo italiano. Noi di cartelli elettorali non ne abbiamo mai fatti per vincere le elezioni, nè abbiamo mai fatto le liste civette. Oggi è un giorno particolare, c’è il ritorno della politica al centro delle istituzioni. È un governo politico. Abbiamo davanti una sfida epocale».

Rampelli: “Giorgia Meloni ha rotto tanti tetti di cristallo”

“Giorgia Meloni presidente del Consiglio ha rotto tanti tetti di cristallo, non solo quella di una donna primo capo del governo della storia repubblicana”. Così il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. “Dimostra – ha detto nel corso del suo intervento il deputato di FdI – che puoi arrivare a guidare la Nazione anche se non provieni da una famiglia ricca e potente, anche se non provieni da Bankitalia. Giorgia Meloni dimostra che si può arrivare a palazzo Chigi direttamente dalla strada e dalla gente, dai centri ricreativi estivi per bambini, dai campi anti-incendio, dalle tende anti-razzismo con Mons. Luigi Di Liegro. La destra è progettualità, capacità e strategia di cui Giorgia Meloni è alfiere”.

Donzelli: “È la vittoria della capacità e dell’onestà”

”Ora che Giorgia Meloni è diventata premier, è stato raggiunto un traguardo importante per ogni donna… tutte le donne ora sanno che possono nascere in una famiglia non fortunata come le altre, possono non abitare nella zona a traffico limitato, non frequentare i salotti buoni, possono non avere fortune particolari, ma se hanno capacità, determinazione, voglia di studiare, di capire e onestà, possono arrivare ovunque…”. Così Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI, nel suo intervento alla Camera.

”È un traguardo anche per la comunità politica, quella della destra patriottica, che ha sempre rispettato le istituzioni ma troppe volte e inopinatamente non è stata ritenuta adeguata a rappresentarle”, ha rimarcato Donzelli.