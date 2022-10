Le drammatiche parole del Papa: «Il mondo sempre più violento e guerriero mi spaventa»

«Il mondo sempre più violento e guerriero mi spaventa». Lo ha sottolineato il Papa incontrando Comunione e Liberazione nel centenario della nascita di don Giussani. «Vorrei chiedervi un aiuto concreto. Per questo tempo. Vi invito ad accompagnarmi nella profezia per la pace – Cristo, Signore della pace! Il mondo sempre più violento e guerriero mi spaventa -; nella profezia che indica la presenza di Dio nei poveri, in quanti sono abbandonati e vulnerabili, condannati o messi da parte nella costruzione sociale; nella profezia che annuncia la presenza di Dio in ogni nazione e cultura, andando incontro alle aspirazioni di amore e verità, di giustizia e felicità che appartengono al cuore umano e che palpitano nella vita dei popoli. Arda nei vostri cuori questa santa inquietudine profetica e missionaria», ha detto il Papa.

Papa rende omaggio a don Luigi Giussani

Il Pontefice, incontrando Comunione e Liberazione, ha reso omaggio al fondatore don Luigi Giussani nel centenario della nascita e ha indicato a CL la strada da seguire per non sprecare la sua ricca eredità. «Don Giussani è stato un sacerdote che ha amato tanto la Chiesa. Anche in tempi di smarrimento e di forte contestazione delle istituzioni, ha sempre mantenuto con fermezza la sua fedeltà alla Chiesa, per la quale nutriva un grande affetto, quasi una tenerezza, e nello stesso tempo una grande riverenza, perché credeva che essa è la continuazione di Cristo nella storia».

«Da dove veniva il carisma di Don Giussani?»

E poi ha ricordato: «Don Giussani è stato certamente un uomo di grande carisma personale, capace di attrarre migliaia di giovani e di toccare il loro cuore. Ci possiamo chiedere: da dove veniva il suo carisma? Proveniva da qualcosa che aveva vissuto in prima persona: da ragazzo, a soli quindici anni, era stato folgorato dalla scoperta del mistero di Cristo. Aveva intuito – non solo con la mente ma con il cuore – che Cristo è il centro unificatore di tutta la realtà, è la risposta a tutti gli interrogativi umani, è la realizzazione di ogni desiderio di felicità, di bene, di amore, di eternità presente nel cuore umano».