Influencer a seno nudo si fanno un selfie davanti alla Venere del Botticelli. E’ bufera

Bufera su due influencer che agli Uffizi si sono fatte ritrarre seminude davanti alla Venere di Botticelli per un selfie e poi hanno pubblicato le immagini sui profili Instagram. Il gesto indecoroso ha scatenato le polemiche. Le due fanciulle hanno tolto l’immagine incriminata. A scatenare il caso è stato il capogruppo Fdi a Firenze, Alessandro Draghi , che ha affermato: “La Venere del Botticelli non può essere usata da costoro per uno spot indecente e mi pare strano che i custodi non se ne siano accorti, e che a distanza di diverse ore al direttore Schmidt non siano arrivate le indegne immagini delle due sexy influencer”.

Strano, agli Uffizi si entra secondo il regolamento che prescrive “un abbigliamento consono all’ufficialità degli ambienti museali”; e che “per le riprese fotografiche” è “permesso scattare fotografie alle opere ai fini di uso personale e di studio”. Mentre “per ulteriori diversi utilizzi (pubblicazioni o usi derivati anche per scopo commerciale) va richiesta apposita autorizzazione. E corrisposto, ove previsto, il pagamento di un canone”, ha aggiunto Draghi. Il capogruppo Fdi a Firenze lamenta che quindi “il regolamento è stato violato due volte: gli Uffizi chiedano la rimozione dei post che sfruttano l’immagine della Venere del Botticelli; e sbeffeggiano il patrimonio artistico italiano; per stare in abiti succinti ci sono tante discoteche, evitiamo di farlo nel museo più importante di Firenze”.

Le influencer Eva Menta e Alex Mucci: “Il nostro un atto creativo”

La Galleria degli Uffizi ha immediatamente replicato alla denuncia: “Stamani agli Uffizi – leggiamo sulla Nazione – le immagini sono state subito segnalate. E il museo si è immediatamente attivato a richiedere la rimozione delle immagini non autorizzate ad Instagram”. Come è potuto accadere? “Evidentemente le due persone sono entrate al museo con le giacche chiuse, e si sono guardate bene, poi aprendole, di rimanere fuori la visuale dei custodi: altrimenti sarebbero state accompagnate fuori dal museo, come è avvenuto negli altri analoghi casi (rari) avvenuti negli ultimi anni”.

Chi sono le due influencer

Le due influencer rispondono al nome di Eva Menta e Alex Mucci, hanno rimosso la foto. La seconda, conosciuta sui social come Alex o Alexis Mucci, è un’ingegnera aerospaziale e un’influencer da oltre sei milioni di follower su Instagram. Eva Menta di follower ne conta 3,5 milioni. Non si scusano del gesto provocatorio: “La situazione è sfuggita di mano e sta diventando frustrante contenerla. Abbiamo deciso di archiviare (momentaneamente) il post per far calmare le acque. Questa non è un’ammissione di colpa da parte nostra. Continueremo a far valere il nostro gesto come atto creativo e non denigratorio. Il post è solo archiviato, per ora”, hanno scritto le giovani nelle storie di Instagram.

La giustificazione

Ancora più bizzarra la giustificazione di Alex Mucci: “Ragazzi, eccomi costretta a dovermi difendere da accuse su qualcosa che non reputo di dover giustificare o che abbia violato una qualsiasi “regola formale”. Piagnucola per gli insulti ricevuti e rilancia: per lei il suo outfit agli Uffizi non era indecoroso. Inoltre, ha aggiunto: “Dal mio punto di vista, io ed Eva abbiamo dato una visibilità al museo che esso stesso non ha mai visto in anni”. Quest’ultima affermazione è difficile da credere visto che si tratta di una Galleria tra le più visitate al mondo.