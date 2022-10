Immagini da Far West sulla A14: commando assalta un furgone portavalori in Puglia (video)

Tentata rapina a un portavalori all’altezza del km 609,8 sull’A14. Come fa sapere Autostrade per l’Italia, alle ore 7.30 circa, sull’autostrada A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Cerignola est e Canosa in entrambe le direzioni, a causa di una tentata rapina a portavalori avvenuta all’altezza del km 609,8. Come riporta foggiatoday.it la modalità di esecuzione dell’agguato sarebbe la solita con la strada bloccata da alcuni mezzi incendiati e posizionati di traverso lungo la carreggiata.

Sui social le foto e i video della rapina

Dopo l’assalto sull’autostrada A16 Napoli-Canosa è stato chiuso il tratto tra Cerignola ovest ed il bivio con la A14 Bologna-Taranto verso Canosa. Per coprire la fuga, sulla A14 i rapinatori hanno infatti dato alle fiamme un veicolo in carreggiata nord e uno in carreggiata sud.

Il mezzo blindato è stato inseguito dai rapinatori e costretto all’arresto sotto colpi di arma da fuoco e ulteriormente colpito da numerosi colpi una volta fermatosi. L’assalto è però fallito: Sicuritalia Ivri conferma che nessun valore è stato asportato.

L’agguato sulla A14 con le stesse modalità ad aprile

Le guardie giurate particolari in servizio sono rimaste illese, l’autista del mezzo ha riportato solo lievi escoriazioni al volto causate da schegge di vetro. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini del caso.

Non è la prima volta che la A14 diventa ostaggio dei rapinatori: il 29 aprile scorso un commando, composto da 5 persone, ha tentato una rapina analoga all’altezza del km 656, tra Bitonto e Molfetta, direzione nord. Anche in quel caso, i malfattori non sono riusciti a portare a termine il colpo: l’attivazione del sistema di allarme spumablock da parte delle guardie giurate ha evitato che l’agguato andasse a buon fine. Con la stessa modalità attuata oggi, per impedire l’arrivo delle forze dell’ordine i rapinatori hanno anche dato alle fiamme due veicoli, uno in carreggiata nord e l’altro in carreggiata sud