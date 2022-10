Imbarazzo in diretta per Chicco Testa: mentre s’infervora sull’energia resta in mutande in tv (video)

Altro che il “bello della diretta”: quanto accaduto su La7 nel corso di una puntata di Omnibus, è più un caso da “guai da collegamento da remoto”. E tutto quello su cui finora si è ironizzato con sketches comici e scene da film, a Chicco Testa è accaduto realmente. Ed è stato un esilarante momento di tv verità (per gli spettatori) e uno scomodo inconveniente per il malcapitato, immortalato in mutande…

Chicco Testa resta in mutande in diretta tv

Il contrasto tra la serietà delle argomentazioni. La veemenza e la solerzia con cui il presidente di Assombiente stava difendendo l’operato del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e del presidente del Consiglio, sul fronte delle energie rinnovabili, si è scontrato (ahilui) con l’ilarità scatenatasi al clou delle sue dissertazioni dall’incidente che lo ha – letteralmente – lasciato in mutande nel bel mezzo della diretta del programma Omnibus, in onda su La7 domenica 16 ottobre.

Il bello della diretta travolge Chicco Testa: la clip diventa virale sui social

Così, proprio quando l’intervento di Chicco Testa si fa più infervorato. Mentre il relatore, in collegamento da casa, è alle prese con un passaggio particolarmente concitato della sua orazione, e sta sperticandosi in una caparbia difesa dell’operato del ministro Cingolani e del premier Draghi sulle energie rinnovabili nel dibattito sulle caro bollette. Trattando il tema dei prezzi del gas aumentati per il conflitto russo-ucraino e le conseguenze critiche finite sulle spalle di imprese e famiglie italiane, la webcam appoggiata sul pc è scivolata, rivelando al pubblico la mise “casalinga” dell’ospite interpellato: camicia sopra, e soli boxer a complemento dell’outfit.

L’inconveniente di Chicco Testa e la reazione di Flavia Fratello impazzano ancora allegramente sul web

La regia ha prontamente dirottato l’inquadratura da Testa allo studio de La7, dove la conduttrice Flavia Fratello ha contenuto a fatica una risata pronta a sgorgare dalla pancia, limitandosi a chiedere (retoricamente) al proprio ospite cosa fosse successo. Ma il manager, credendo di non dover rimarcare oltre. E forse sperando in miracolosi effetti speciali e virtuosismi informatici improvvisati, ha continuato nella sua perorazione, più irremovibile che mai. Purtroppo per lui, però, quei pochi secondi – e quell’esclamazione: «Osteria!», uscita dal cuore – gli sono stati fatali. Diventando immediatamente una divertente clip, virale sui social. Che ancora impazza allegramente…