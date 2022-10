Ilaria, 41 anni, uccisa a botte a Osimo. Fermato il marito: è un pregiudicato maghrebino (video)

Si chiamava Ilaria Maiorano la donna di 41 anni, trovata morta nella sua abitazione a Padiglione, alle porte di Osimo (Ancona). Per il delitto è stato fermato il marito, El Gheddassi Tarik, 51 anni, di nazionalità marocchina: l’uomo si trovava agli arresti domiciliari per droga.

L’uomo è stato arrestato in quanto sospettato di omicidio volontario aggravato. Il nordafricano si sarebbe subito giustificato con i carabinieri dicendo che la moglie (i due erano sposati civilmente da dieci anni e hanno due figli) sarebbe caduta battendo accidentalmente la testa. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche il sindaco di Osimo che conosceva personalmente la donna.

Il sindaco di Osimo: “Ilaria era una mia compagna di scuola, aspettiamo che sia fatta chiarezza”

Ilaria Maiorano, secondo la ricostruzione del Resto del Carlino, era stata contattata telefonicamente da una parente, ma aveva stranamente chiuso la telefonata in breve tempo. La donna ha continuato a chiamare la 41enne senza avere risposta. A quel punto si è insospettita ed ha chiamato i carabinieri. Gli investigatori ora stanno ascoltando i vicini di casa e altre persone che potrebbero essere al corrente di particolari importanti per le indagini.

La coppia frequentava la moschea locale: “Era una famiglia tranquilla”

“Era una mia compagna di scuola, quello che sia successo non lo possiamo dire finquando le autorità giudiziarie non avranno accertato ciò che è successo”. Con queste parole il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni ha commentato con la stampa gli sviluppi della tragedia. La coppia frequentava la moschea locale – Nell’abitazione dove è stato trovato il corpo della donna, un casolare in campagna, sono arrivati anche alcuni familiari dell’uomo, di origine marocchina. I due, da quanto si appreso sarebbero sposati. E’ arrivato anche l’imam della comunità islamica di Osimo, che parla di una “famiglia tranquilla” che frequentava la moschea locale. Il corpo della donna sarà esaminato da un medico legale”.