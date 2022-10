Il volo di D’Annunzio non fu un complotto del Duce, ma la spinta di una donna “molestata” dal Vate

La celebre caduta di Gabriele d’Annunzio da una finestra del Vittoriale non fu un complotto politico ordito da Mussolini. Si trattò, invece, della reazione di una donna ad un gesto un po’ troppo galante del Vate. Insomma un’avance giudicata molesta. La tesi è di Pietro Gibellini, studioso ed esperto del Poeta soldato, che ha pubblicato il libro “L’arcangelo caduto – Il misterioso incidente del 1922 nelle parole dello scrittore” (Edizioni Ianieri).

La misteriosa caduta di D’Annunzio dalla finestra del Vittoriale

La sera del 13 agosto 1922 il Vate precipita da una finestra del Vittoriale. E si procura una frattura al cranio che gli causa uno stato di incoscienza. Da cui esce lentamente restando infermo per varie settimane. Pochi giorni dopo doveva incontrarsi con Benito Mussolini e Francesco Saverio Nitti per cercare di pacificare il Paese in subbuglio. L’incontro salta, i legionari fiumani, rimasti senza Comandante, si sciolgono, e il Duce ha campo libero per la Marcia su Roma il 28 ottobre di cent’anni fa. Nascono subito i sospetti di un fatto doloso, di un complotto orchestrato dal futuro Duce per emarginare un concorrente pericoloso. Gibellini, invece, ipotizza “un incidente galante”. Il presidente dell’edizione nazionale delle opere di d’Annunzio e consigliere della Fondazione Il Vittoriale appoggia la tesi sulla testimonianza oculare del giardiniere del Vittoriale. Faustino Andreoli, che assistette alla caduta da bambino. E soprattutto ad alcune frasi pronunciate dal poeta nella convalescenza.

Gibellini ricostruisce la caduta: non fu Mussolini ma una donna

D’Annunzio, ricostruisce Gibellini, a cavalcioni sul davanzale è un po’ troppo su di giri. Avrebbe fatto delle pesanti avances alla sorella della sua amante, la pianista Luisa Bàccara. E l’istintiva reazione della giovane Jolanda gli avrebbe fatto perdere l’equilibrio. “Un fatto colposo, insomma, per una intemperanza galante”, spiega lo studioso. Uscito dal coma, l’autore de Il Piacere riprende pian piano conoscenza. I medici si alternano al suo capezzale, registrando le sue parole, che oscillano fra toni umoristici (“papa Sarto è ‘nu fesso”), squarci imprevisti (“Soffro per tutto il mondo, soffro più di Cristo”), esaltazione patriottica (“Noi Italiani siamo tutti Dei: quegli altri dell’Europa sono tutti uomini … siamo spiriti azzurri e stelle”).

L’Arcangelo caduto per un’avance troppo esplicita

Il lungo testo orale di Gabriele d’Annunzio è ora curato da Gibellini nel suo volume L’arcangelo caduto. Il diario dell’infermo è corredato da altre pagine in cui d’Annunzio parlò di quell’infortunio, scritti suggestivi, spesso trascurati (come il ‘Conento meditato’ del 1923. In cui vede nel suo ‘delirio’ la rivelazione del mistero, e il ‘Libro segreto di Gabriele d’Annunzio tentato di morire del 1935, dove presenta il ‘volo dell’arcangelo’ come tentato suicidio). “Quell’incidente, se non cambiò la storia, cambiò certo lo stile dello scrittore”, commenta Gibellini. “Rileggendo disordinate trascrizioni delle parole pronunciate nell’infermità, d’Annunzio maturò l’idea quasi psicanalitica di una modernissima scrittura ‘involontaria’, sfociata poi nel Libro segreto“.