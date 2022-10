Il travaso di bile di Rula Jebreal: Meloni ha cooptato mercenari per far eleggere La Russa

Rula Jebreal continua a cavalcare l’isterico disagio di chi non si rassegna al voto del 25 settembre. Di tweet in tweet alza l’asticella, pensando di fare la resistenza a suon di cinguettii sempre più biliosi. Inevitabile che anche l’elezione di Ignazio La Russa provocasse nella Jebreal uno squilibrio emotivo.

Ecco dunque cosa commenta la giornalista su Twitter a proposito del neo presidente del Senato. “Un famigerato fascista è il nuovo Presidente del Senato italiano. La maggioranza del partito di Berlusconi ha votato contro La Russa… ma è stato confermato dall’aiuto di 19 senatori dell’opposizione centrista. Meloni ha cooptato mercenari che hanno preferito il potere alla democrazia”. E’ così che rispetta la seconda carica dello Stato la signora Jebreal? Evidentemente sì, questo è il rispetto delle istituzioni che manifestano i veri democratici.

Per non dire dell’accusa alla Meloni di avere “cooptato mercenari”. Evidentemente Rula Jebreal non ha neanche ascoltato il discorso di La Russa, l’invito all’unità e alla coesione, il giuramento sull’impegno di essere presidente di tutti. Preferisce giocare a spargere odio e veleno. Contenta lei…

A notorious Fascist is the new President of Italy’s Senate.

Majority of Berlusconi’s Party voted against La Russa…but he was confirmed w the help of 19 senators from the centrist opposition.

Meloni has co-opted mercenaries who chose power over democracy. pic.twitter.com/OiH8Cwr83B

— Rula Jebreal (@rulajebreal) October 13, 2022