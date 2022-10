I soliti “gretini” dell’ambiente vandalizzano il capolavoro “La ragazza con l’orecchino di perla” di Vermeer (video)

Attivisti per il clima, ormai noti come “gretini“, visto che si ispirano a Greta Thunberg nelle loro stupide battaglie fatte a colpi di provocazioni, hanno imbrattato il celebre quadro ‘La ragazza con l’orecchino di perla’ di Johannes Vermeer esposto in un museo di L’Aja, la capitale dell’Olanda. Come si vede nei video diffusi online, due attivisti con indosso magliette con la scritta Just Stop Oil si sono avvicinati al quadro e uno di loro ha provato ad incollarsi con la testa alla famosa opera d’arte, senza peraltro riuscirci.

Attacco a “La ragazza con l’orecchino di perla”: il video dell’azione

La polizia olandese ha riferito di aver eseguito tre arresti nel museo, mentre l’agenzia Anp ha riferito che il quadro non sarebbe stato danneggiato. Gli attivisti di Just Stop Oil avevano già suscitato scalpore nei giorni scorsi prima imbrattando con zuppa di pomodoro una delle versioni dei ‘Girasoli’ di Van Gogh e poi lanciando una torta sul volto di cera di re Carlo III al Madame Tussauds.