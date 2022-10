Galli blinda l’obbligo di mascherina negli ospedali e provoca: “La pandemia non finisce per decreto”

“Anche la mascherina, sembra che sia diventato un emblema negativo, qualcosa che deve essere combattuto perché ci ricorda la pandemia, il problema. E quindi il problema deve essere rimosso dalla testa della gente”. Intervistato dall’Adnkronos Massimo Galli si dice rattristato. Il tele-virologo con il cuore che batte a sinistra non sembra apprezzare la strada della normalizzazione e del progressivo recupero della libertà impressa dal nuovo governo. E si dice preoccupato dal possibile mancato rinnovo dell’obbligo di mascherine in ospedali e Rsa, che scade il 31 ottobre. Sul quale il ministro della salute Schillaci sta ancora lavorando, “nel rispetto dei pazienti”, ha detto.

Galli difende la mascherina: fate decidere chi gestisce gli ospedali

“Io comincio a pensare che la responsabilità della decisione debba essere lasciata perlomeno a chi gli ospedali e le Rsa direttamente li gestisce”, dice l’infettivologo del Sacco di Milano andato in pensione a novembre. “E che poi si troverebbe in un mare di guai. Nel momento in cui anche in termini medico-legali qualcuno attribuisse al mancato uso di protezioni ed al mancato esercizio di prudenza l’insorgenza di quadri gravi. Fra le persone ricoverate o gli ospiti nel caso delle Rsa”.

L’infettivologo: la pandemia non termina per decreto

In realtà, aggiunge, “io sono convinto che le persone continueranno a stare molto attente. Soprattutto quelle anziane e con altre patologie che li mettono ad ampio rischio. Soprattutto di fronte a un’eventuale ripresa dell’epidemia”. Galli insiste nell’attacco a quello che definisce “l’atteggiamento strumentale dell’opposizione alla mascherina in termini simbolici”. È come se si pensasse: togliamola di mezzo, perché ci ricorda la pandemia. Per Galli la mascherina è già entrata abbastanza nel costume degli italiani. “E ci rimarrà, a dispetto di coloro che vogliono farla fuori a tutti i costi”.

Il covid non è una storia finita. Tornerà in autunno

Il messaggio è chiaro. L’esperto entra a gamba tesa sul terreno delle decisioni politiche criticando le prime mosse del nuovo governo in materia di sanità. “La pandemia non termina per decreto. È un problema che esiste. Questo virus in un brevissimo periodo si è dimostrato capace di trasformarsi. E di darci una serie di rilevanti problemi. Nel solo anno in corso ci sono state più o meno 18 milioni di infezioni. E probabilmente sono state molte di più considerando tutte quelle mai dichiarate. E adesso stiamo aspettando i nuovi arrivi. Mi sembra francamente che questa sarebbe una lezione da aver imparato, no?”.

Le previsioni del Centro europeo per il controllo delle malattie

L’infettivologo riporta le previsioni diffuse dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Che dà per dominante in Europa entro metà novembre e fine dicembre la nuova sotto-variante di Omicron 5, BQ.1 e i suoi discendenti. “Covid-19 non è una storia che ci siamo soltanto lasciati alle spalle”, conclude Galli. “Un atteggiamento ottimistico lo si può avere anche affrontando i problemi. E non cercando di dimenticarli perché se ne parli di meno”.