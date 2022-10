“Fascisti appesi!”. Gli studenti “rossi” pubblicano la foto dell’assessore Chiorino a testa in giù

Una foto dell’assessore regionale all’Istruzione, Elena Chiorino, postata a testa in giù è apparsa sulla pagina Fb di Cambiare Rotta Torino, il collettivo degli studenti di Torino che manifesta solidarietà all’analoga sigla che in questi giorni, a Roma, dopo aver partecipato all’assalto al convegno di destra alla Sapienza, da ieri ha anche occupato la facoltà di Scienze Politiche.

Il post di Cambiare Rotta segue il presidio di questa mattina organizzato per protestare contro i rincari dei prezzi delle mense universitarie e la replica dell’assessore di Fratelli d’Italia che in una nota ha ricordato che ” non si vive di solo ‘dirittismo’” e invitato i ragazzi a imparare “a vivere nel mondo reale fatto di persone che lavorano. Imparate, piuttosto, a rimboccarvi le maniche per aiutare chi ogni giorno s’impegna a garantirvi di poter studiare.

La posizione dell’assessore Chiorino contestata dagli studenti

“Gridare allo scandalo per pagare 2.15 euro un pasto completo in mensa universitaria è letteralmente un insulto alla povertà – ha aggiunto Chiorino – un’offesa a quei genitori che per i propri bambini pagano più del doppio, uno schiaffo a chi ogni giorno si alza presto per mantenere in vita la propria attività, per pagare le bollette, a volte per sopravvivere, nemmeno vivere”. “Anziché manifestare, dovreste ringraziare i cittadini piemontesi che con le loro tasse vi permettono di avere una tariffa tra le più basse d’Italia e di studiare in una Regione che vi garantisce più di 60 milioni di euro di borse di studio”, ha proseguito l’assessore nella nota.

“La risposta dell’assessore Chiorino ci provoca solo più rabbia – si legge nel post- contro un governo fascista che, come gli altri governi, implementa un sistema classista, da Roma a Torino facciamoci sentire. Fascisti e reazionari appesi: è così che impariamo a vivere nel mondo reale!”, è la minaccia degli studenti rossi. Che come assaggio hanno pubblicato la foto della Chiorino a testa in giù.