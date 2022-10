Faccia a faccia Meloni-Letta, lui la avverte: ci sono i giornalisti. E lei replica: “E che importa, sei timido…”

La cronaca della giornata si concentra sulle divisioni interne al centrodestra e sulle recriminazioni di Forza Italia. E così passa in secondo piano l’incontro tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta al palazzo dei gruppi di Montecitorio. Un faccia a faccia molto breve e anche ironico con Giorgia Meloni che chiede “Come stai, Enrico?”, al segretario del Pd. “Un bijoux”, risponde Enrico Letta, che però mette in guardia la leader di Fdi, dopo una stretta di mano, dalla presenza dei cronisti. “Ma cosa importa? Cosa mai dobbiamo dirci? E’ timido”, si congeda con un sorriso e una battuta Meloni, prima di riprendere la strada per gli uffici di Fdi a Montecitorio.

Giorgia Meloni si gode intanto il risultato storico ottenuto al Senato, relegando a questioni secondarie le richieste di Berlusconi e il “caso Ronzulli”. E definisce “molto bello” il discorso di Liliana Segre, mentre nel campo dell’opposizione è partita la caccia ai colpevoli del pugno di voti che è arrivato a La Russa non dal centrodestra. Uno scambio reciproco di accuse che dà un po’ di respiro alle trattative in corso nel centrodestra sulle quale un Berlusconi rassegnato alla fine dice: abbiamo dato un segnale ma sono contento che la Russia sia stato eletto.