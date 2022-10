Effetto Biden e inflazione sulle elezioni Usa, panico fra i dem: “La Camera ormai è persa”

È panico fra i dem statunitensi sui quali sta per abbattersi un rovinoso disastro elettorale per le elezioni di midterm a causa dell’impopolarità dell’amministrazione Biden, delle sue scelte in campo economico e dello stesso presidente Usa percepito come un incapace che sta rovinando la vita di molti americani.

I sondaggi sono implacabili e indicano di nuovo i repubblicani in crescita ed in vantaggio per le elezioni al Congresso.

Uno scenario da incubo per i democratici americani che percepiscono la sconfitta giorno dopo giorno e non sanno come porvi rimedio, soprattutto a causa della figura ingombrante e imbarazzante che è diventata Biden agli occhi del popolo statunitense.

Con l’election day fissato per l’8 novembre, in alcuni Stati americani si è già iniziato a votare con l'”early vote“, voto in anticipo.

E tra i primi a presentarsi ai seggi, sono stati Barack e Michelle Obama cercando di tirare la volata a Biden e di galvanizzare i dem statunitensi.

“Io e Michelle abbiamo votato in anticipo oggi, ora è il vostro turno, perché il voto in anticipo è importante”, ha twittato l’ex-presidente, postando anche la foto scattata insieme al seggio insieme alla moglie, sfoggiando lo sticker ‘I voted‘, ho votato. Oltre che in Illinois, lo Stato degli Obama, da ieri si può votare anche in Georgia e Michigan.

Nei giorni scorsi Obama aveva annunciato che intende dare un mano nelle prossime, decisive, settimane di campagna elettorale, con i sondaggi che indicano i democratici di nuovo in crescente svantaggio rispetto ai repubblicani.

L’ex-presidente ha annunciato un comizio ad Atlanta per il 28 ottobre, e in Michigan e Wisconsin per il 29.

Ma la paura di perdere e anche male oramai ha preso alla gola i dem americani che vedono nerissimo all’orizzonte e sono sfiduciati.

La scorsa estate, complice l’ondata di rabbia provocata dalla decisione della Corte Suprema di annullare il diritto costituzionale all’aborto e un certo calo del prezzo della benzina, sembrava che i democratici potessero riuscire ad evitare il disastro elettorale che da mesi veniva profetizzato per midterm.

Ma ora, a poche settimane dal voto dell’8 novembre, sembra che il vento abbia girato ancora ed i sondaggi indicano di nuovo i repubblicani in crescita ed in vantaggio per le elezioni al Congresso.

Nei giorni scorsi un poll CbsNews/YouGov dava il Gop con due punti di vantaggio, e poi ieri è arrivato il sondaggio il New York Times/Siena College che allarga ulteriormente la forbice, repubblicani al 49% e democratici 45%.

E cosa ancora più allarmante per i dem statunitensi, il poll indica come le donne registrate come indipendenti sembrano aver digerito l’allarme e la preoccupazione per l’aborto, ed ora guardano ai repubblicani.

A Biden non è servito questuare con l’Opec cercando di evitare i rialzi dei carburanti. L’Opec+ che annette anche la Russia fra i maggiori produttori di petrolio, ha voltato le spalle a Biden tagliando brutalmente la produzione con la logica combinata dell’aumento dei prezzi, proprio ciò che i democratici temevano.

Dopo essere scesi per settimane, i prezzi di gas e benzina ora hanno ripreso la loro corsa, insieme all’inflazione. I repubblicani hanno fatto di questo il loro cavallo di battaglia elettorale, insieme all’aumento della criminalità. Tutto questo mentre in molti Stati si è già iniziato a votare.

“Magari avessimo votato in agosto, penso che la rimonta sia arrivata troppo presto”, ha detto a Politico, Matt Bennett, analista di This Way, sottolineando quanto ora la situazione contingente non potrebbe essere più contraria al partito del presidente.

Anche un altro stratega dem di lungo corso, Mark Longabaugh, che ha lavorato per la campagna di Bernie Sanders nel 2016, è convinto che ci sia stato un errore di tempistica: “faccio questo lavoro da 30 anni, ed è sempre tra fine settembre ed inizio di ottobre quando i giochi cominciano veramente – ha detto – così in questo momento, non è possibile guardare a questi numeri e non dire che qualcosa si sta muovendo in favore dei repubblicani”.

I nuovi sondaggi stanno gettando i dem nello sconforto, anche perché fino a poche settimane fa il panorama era completamente diverso, dopo i risultati positivi ottenuti nelle elezioni speciali in Nebraska, Minnesota e New York. Dopo mesi di caduta verticale, il tasso di popolarità di Joe Biden, sempre in estate, aveva iniziato un certa risalita. E soprattutto la vittoria al referendum sull’aborto in uno stato fortemente repubblicano come il Kansas, che aveva fatto pensare che l’aborto potesse essere la carta vincente di questa, difficile, tornata elettorale.

Ma non è stato così: secondo il sondaggio del New York Times, solo per il 5% degli elettori l’aborto è una questione importante per il voto, mentre per il 44% è l’economia, e su questo i repubblicani sono in vantaggio sui dem con un ampio margine.

“Credo che abbiamo avuto un paio di buone settimane e tutti si sono dati le pacche sulle spalle, dicendo che questo sarebbe stato sufficiente a superare due anni di disastro su tutto”, è la lucida autocritica di uno stratega dem.

“Ma in realtà c’è nulla di buono: il meglio che possiamo sperare ora è un pareggio al Senato, ma la Camera è completamente persa”, ammette con amarezza.