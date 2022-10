Cruciani scatenato contro le “sinistrate”: Rula, Murgia e le altre. “Stanno impazzendo” (video)

Giuseppe Cruciani parte col turbo nell’introdurre “La Zanzara“, la sua trasmissione quotidiana su Radio24. “Come stanno impazzendo le donne di sinistra, le sinistrate“. Stavolta ce l’ha con Laura Boldrini, Michela Murgia, Rula Jebreal e compagne varie. Colpisce durissimo in un monologo che sotto una ironia di fondo non fa certo mistero di una “antropologia” ben precisa che ha preso a cannoneggiare Giorgia Melon.i “Tutte quelle donne che odiano voi sapete chi”. Vale a dire, Giorgia Meloni.

Cruciani contro le donne sinistrate, Rula, Murgia e…

“Quella che è stata chiamata la Ducetta. Stanno impazzendo – ridacchia Cruciani- perché c’è una donna che non appartiene alla loro consorteria – sottolinea Cruciani – una che non appartiene alle loro lobbies, non appartiene ai loro circoletti benpensanti”. E bisogna dire he le signore citate, a cui se ne potrebbero aggiungere altre, in questi giorni, ad elezioni ormai archiviate, proseguono nelle loro sgradevolezze contro la leader di FdI. Murgia fa venire i brividi quando afferma che definire”bastarda” la Meloni, come ha fatto Saviano, è cultura. Rula Jebrail che pure l’aveva fatta grossa chiamando in causa il padre assente e poi deceduto della Meloni, anziché scegliere il basso profilo e nascondersi, continua a dire fesserie: contro la stampa di destra che l’osteggia; dice poi che la colpa se stampa italiana non figura ai primi posti per obbiettività secondo un report è colpa della destra. Che non tocca palla nel servizio pubblico e non ha certo le corazzate editoriali degli amici di Rula. La Boldrini continua a strillare per i diritti perduti che il governo che verrà farà fuori. Cruciani, pertanto ha molto materiale per prodursi in questa invettiva

.

Cruciani a Rula e Murgia: “Ce l’avete con lei perché non parla di schwa e quote rosa”

Ce l’hanno con un donna e una politica come la Meloni. “Una che non parla ogni giorno di diritti, che non vuol dire la maggior parte delle volte un emerito caz***o. Che non parla ogni giorno di schwa, di cambiare il linguaggio, di linguaggio inclusivo; una che non parla di quote rosa e di omosessuali tutti i santissimi giorni. Una che non è lì per cooptazione, perché l’hanno voluta i maschi. E che sta per diventare presidente del Consiglio”. Ecco perché la detestano.

“Si sente il rosicamento delle capalbie e delle zetatielline”

“Pensa come stanno impazzendo queste di sinistra – conclude – le donne sinistrate della politica italiana e non solo. E magari mette pure in riga Berlusconi e Salvini, questa qua. Tu capisci quanto stanno impazzendo perché non appartiene ai loro circoletti del c***o?”. I commenti degli utenti su twitter al netto di qualche eccezione, condividono la sostanza di un’avversione “femminista” contro la premier in pectore. “Perfetto – scrive un utente- si sente il rosicamento delle capalbie e delle zetatielline mentre fanno yoga twittando meme fluidi con le ciabatte pelose di plastica green. Ottimo Cruciani !!”. Tra le sinistrate aggiungiamo al taccuino di Cruciani una pessima Lorenza Foschini ex . Che ieri dalla Palombelli