Come sopravvivere alla stangata delle bollette: dagli elettrodomestici ai televisori, la guida

Dagli elettrodomestici al riscaldamento, sarà un’impresa ardua reggere l’urto della stangata delle bollette d’autunno. Porterà un maxi aumento del 59%. Ma con qualche accorgimento i consumatori potranno, almeno, sperare di alleggerire il conto. Arriva, per questo, dal Codacons una guida pratica con i consigli per risparmiare.

Stangata delle bollette, come agire con gli elettrodomestici

Prima di avviare lavatrice e lavastoviglie verificare quando le tariffe sono ridotte, per utilizzarli quando l’elettricità costa meno. Il contratto è a fasce orarie o monorario? Poi acquistare elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Ottimizzare il carico ed impostare la temperatura più bassa con programmi brevi. Per quanto riguarda il frigorifero bisogna controllare l’impostazione della temperatura. L’ideale è 6 gradi e non scendere sotto i 3 gradi. Non va riempito troppo e non si devono mettere dentro cibi caldi.

La temperatura del forno e i forni a microonde

È necessario utilizzare il forno alla temperatura adeguata. Non va aperto frequentemente durante la cottura e occorre spegnerlo poco prima della fine della cottura per sfruttarne il calore residuo. I forni a microonde di nuova generazione possono essere dotati di funzionalità come la cottura a vapore o quella ventilata, che li rendono una valida alternativa rispetto al forno tradizionale. È possibile preparare i cibi fino a quattro volte più velocemente, con la conseguente riduzione dei consumi elettrici.

Tra televisori e illuminazione di casa

Per limitare la stangata delle bollette, occhi ai televisori e ai computer. È bene collegare gli elettrodomestici ad una presa multipla con interruttore, così da evitare di lasciare accese le luci di stand-by. Non bisogna tenere accesa la luce delle stanze dove non si soggiorna. Utilizzare lampadine a led, a risparmio energetico. Altro capitolo, i climatizzatori. La differenza tra la temperatura esterna e quella interna non dovrebbe mai essere maggiore di 6-7°C. E comunque mai scendere al di sotto dei 19°C. Non esagerare sul tempo di utilizzo dei climatizzatori e preferire la funzione deumidificatore d’estate.

Stangata delle bollette, risparmiare con la doccia

Bisogna preferire la doccia al bagno e farla il tempo strettamente necessario: si risparmia energia e, soprattutto, acqua. Se si ha un boiler elettrico accenderlo solo poco prima del necessario e regolare la temperatura a non più di 60 gradi. Per quanto riguarda il riscaldamento, bisogna renere le finestre chiuse e verificare l’isolamento termico delle stanze, per evitare dispersioni. Non coprire i termosifoni. Infine, l’efficienza energetica: Effettuare un check up della casa e degli impianti ed eseguire in modo corretto la manutenzione. Valutare se ci sono soluzioni tecniche innovative economiche, in grado di far risparmiare.