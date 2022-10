Beppe Grillo: spero che il governo di Giorgia Meloni duri a lungo. E ai neo eletti: no alle correnti

Beppe Grillo ha spiazzato ancora una volta i giornalisti che lo assediavano fuori dalla biblioteca del Senato a Roma dove è arrivato per conoscere i neo eletti del Movimento e ai cronisti che lo inseguivano e gli chiedevano se il governo della Meloni avrebbe mangiato il panettone a Natale ha replicato: “Io spero a lungo, spero duri a lungo”.

Un’affermazione che lascia i cronisti interdetti. E dopo un attimo di smarrimento fotografi, giornalisti e cameraman tentano di infilare microfoni e obiettivi nel taxi a bordo del quale Grillo va via lasciandosi alle spalle la ressa dei media. Con un’ultima raccomandazione a chi chiede un’intervista: “Abbonatevi, vi faccio prezzi modici – scherza il garante Cinquestelle – 2-3 euro al mese…”.

Il blitz romano di Beppe Grillo era iniziato ieri sera con la cena all’hotel Forum tra il leader del M5s Giuseppe Conte e il fondatore e garante – presente anche la spin doctor di Grillo, Nina Monti.

Grillo e Conte si erano dati poi appuntamento questa mattina per vedere deputati e senatori pentastellati alle 10.30 al Senato. E così è stato.

Incalzato dai cronisti per un’intervista, Grillo ha glissato con una battuta che riprende il cartello esposto ieri dalla finestra dell’hotel Forum: “Dovete abbonarvi, senza abbonamento non faccio interviste. Vi do l’Iban”.

Poi l’incontro con i neo-eletti: “Se siete qui è per la nostra regola identitaria dei due mandati”, ha rivendicato Beppe Grillo, secondo quanto raccontato da fonti M5S all’Adnkronos,, presente anche il leader Giuseppe Conte. Si tratta della regola fortemente difesa dal garante e fondatore del Movimento.

Alla piccola truppa M5S, Grillo, ha raccontato la sua visione ‘green’ e tecnologica per il Paese.

Ma ha soprattutto chiesto di tagliare i ponti con il passato che ha generato “mostri” come Gigino Di Maio: “Il Movimento è infrangibile, unito come mai prima, non ci deve più essere spazio per correnti e correntine. Chiaro?”, ha detto sbarrando gli occhi e provocando un sorriso dei presenti.