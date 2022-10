Bassetti: “La fiammata di ottobre è quasi finita. Ormai il covid è un virus simile all’influenza”

Quasi archiviata l’ultima ondata di covid. “Come atteso, anche questa fiammata Covid di inizio ottobre si sta esaurendo”. Parola di Matteo Bassetti che su Twitter fa il bilancio dello stato dell’arte consigliando buon senso e l’abitudine a convivere con il virus. “Abituiamoci a continui alti e bassi di un virus ormai simil-influenzale”, scrive l’infettivologo del San Martino di Genova. “Avremo altre fiammate future, anche molto presto. Impariamo però a trattare il Covid come tutti gli altri virus e batteri”. Bassetti poi rivendica la bontà delle posizioni prese dallo scoppio della pandemia.

Bassetti: il covid ormai è un virus simil-influenzale

“Sembra che adesso faccia più comodo dire ‘io non c’ero, non ero tra quelli che hanno consigliato la vaccinazione’. Credo siano dei codardi. Io rifarei tutto quello che ho fatto, sono orgoglioso di quello che la scienza e noi medici abbiamo fatto per il nostro Paese”. Anche sull’opportunità della quinta dose, all’indomani della circolare ministeriale che la raccomanda in alcuni casi specifici, la posizione di Bassetti è chiara. “Meglio tardi che mai. Da quando è partita la campagna per la quarta dose avevo detto che era importante in alcune situazioni consentire di fare la quinta. Soprattutto per chi aveva fatto il richiamo diversi mesi fa. Faccio riferimento esclusivamente ai grandi anziani, agli over 80, e alle persone con gravi immunodeficienze, dai tumori alle leucemie. Queste persone possono beneficiare della quinta dose. Ora il messaggio deve essere di non distogliere l’attenzione in chi deve fare il richiamo soprattutto se fatto sei mesi fa” .