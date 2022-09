Ucraina, l’ambasciata Usa a Mosca: gli americani lascino immediatamente la Russia

L’ambasciata Usa a Mosca lancia un allarmante security alert imponendo ai cittadini americani di lasciare immediatamente la Russia e di non recarsi lì.

Un avviso che mette in allarme la comunità occidentale facendo immaginare un’escalation a breve. E che è identico all’alert lanciato da Estonia, Polonia e Bulgaria diramato ufficialmente ai propri cittadini che si trovano in Russia ad abbandonare il Paese il prima possibile.

“I cittadini americani non devono recarsi in Russia, e chi già vi si trova in viaggio o è residente dovrebbe partire immediatamente mentre rimangono disponibili limitate opzioni di voli commerciali”, scrive oggi sul suo sito l’ambasciata di Washington a Mosca, in cui si avvisa come dopo che “il governo russo ha iniziato a mobilizzare i suoi cittadini nell’esercito a sostegno dell’invasione in Ucraina, la Russia potrebbe rifiutarsi di riconoscere la doppia cittadinanza per americani, negare loro accesso all’assistenza consolare, impedire loro di lasciare la Russia e arruolare cittadini con doppia cittadinanza”.

“I voli commerciali a disposizione sono estremamente limitati e spesso non disponibili con poco anticipo – avverte il security alert che invita a lasciare la Russia in tutta fretta. – Sono ancora aperte le disponibilità di viaggi in macchina ed autobus. Se volete lasciare la Russia, dovete organizzarvi in modo indipendente al più presto possibile”.

“L’ambasciata Usa – avverte la rappresentanza diplomatica Usa a Mosca – ha gravi limitazioni nell’assistenza dei cittadini e la situazione, comprese le possibilità di viaggi, potrebbe improvvisamente diventare più limitata”.

“Ricordiamo ai cittadini americani che il diritto di riunirsi pacificamente e la libertà di espressione non sono garantiti in Russia” conclude l’alert suggerendo di evitare “tutte le proteste politiche e non fotografate agenti di sicurezza durante questi eventi. Le autorità russe hanno arrestato cittadini americani che partecipavano a dimostrazioni”.