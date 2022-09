Suocera e nuora si prendono a morsi, marito investito: cronaca di una separazione finita in ospedale

Cronache da una separazione. La suocera che prende a morsi la nuora, che risponde mordendo a sua volta. Il suocero che tenta di investire il genero e quest’ultimo che si arma di mazza da baseball per colpire l’avversario. È la cronaca folle di una scena avvenuta a Palermo e conclusasi solo con l’intervento degli agenti di una volante della polizia. Una lite tra ex coniugi finita in rissa con il coinvolgimento degli altri due familiari. Quattro sono state le denunce.

La causa che ha scatenato la rissa

Secondo una prima ricostruzione, un uomo si sarebbe messo in contatto con la sua ormai futura ex moglie per potere vedere la figlia, a suo dire, dopo oltre 4 mesi. Non trovando nessuno, ha chiamato la polizia che però lo ha invitato a sporgere denuncia. Dopo essersi allontanato, l’uomo sarebbe tornato sotto casa con sua madre, trovando la moglie, la bambina e il nonno materno della piccola. In pochi istanti la discussione è degenerata e i quattro avrebbero iniziato a litigare. Il nonno avrebbe provato a investire l’ex genero, che a sua volta avrebbe preso una mazza da baseball per colpire e danneggiare la macchina. Nel frattempo anche la nuora e la suocera si sarebbero azzuffate arrivando a mordersi a vicenda: l’una ha stretto coi denti l’orecchio all’altra che, a sua volta, l’ha morsa a un braccio, ricostruisce ikl sito Today. Entrambe le donne, che hanno riportato delle profonde ferite a causa dei morsi, sono state soccorse dai sanitari del 118 prima di andare in ospedale per accertamenti.

Rissa tra parenti, un classico

Le risse tra parenti e la carica aggressiva che sfocia nella violenza fisica tra parenti sono più frequenti di quanto si possa immaginare. Nel caso di contenziosi duvuti ai figli contesi è un classico. Ma avviene anche in circostanze che dovrebbero essere gioiose come durante un matrimonio. A Salerno non molto tempo fa un matrimonio è finito con una grande rissa tra i parenti, provocata da una frase fuori posto di qualcuno degli invitati. La coppia ha dovuto annullare il pranzo e persino il viaggio di nozze, dal momento che questa vicenda sembra abbia provocato la prematura separazione dei due neo sposi. Si è trattato del matrimonio più breve della storia.