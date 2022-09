Stupri, Bologna fa paura: 17enne aggredita al parco. Due giorni fa l’ultima violenza sessuale

Stupri a Bologna: l’incremento del fenomeno criminale semina il panico tra la gente. Giusto poco fa, Il Resto del Carlino ha segnalato la notizia di un ennesima aggressione sessuale in città. Un caso che arriva a ridosso di un altro recentissimo episodio di violenza sessuale. Quello che lunedì scorso una 25enne ha denunciato di aver subito per mano di un senegalese 40enne, nei pressi della stazione ferroviaria. Stavolta la vicenda, ancora tutta da ricostruire, investe invece addirittura una ragazzina di 17 anni, che sarebbe stata vittima di «un’aggressione a sfondo sessuale avvenuta intorno a mezzanotte, all’interno del parco cittadino» noto come quello dei Giardini Margherita.

Stupri, Bologna, 17enne aggredita ai Giardini Margherita

Il condizionale è d’obbligo, visto gli accertamenti in corso. Quel che è certo, comunque, che un passante, avendo notato una scena inquietante, ha pensato subito di dare l’allarme. L’uomo – come riporta sempre il Resto del Carlino – avrebbe assistito all’aggressione in atto e chiamato i soccorsi. Che, puntualmente arrivati sul posto, hanno provveduto a trasportare la giovane all’Ospedale Maggiore, dove sarebbe arrivata – scrive sempre il quotidiano locale – «in condizioni di media gravità, per essere visitata». Nel frattempo, i carabinieri del nucleo radiomobile intervenuti sul caso, hanno immediatamente avviato le indagini.

La giovane forse vittima di un coetaneo: un passante dà l’allarme

Indagini, come anticipato, chiamate a far luce su una vicenda ancora tutta da chiarire, in merito alla quale si apprende solo che sembra che la giovane fosse sola quando è stata aggredita, forse da un altro giovane, probabilmente suo coetaneo. Gli inquirenti al lavoro sul caso, allora, stanno cercando di ricostruire dinamica e tempistica dei fatti e se i due si conoscessero. Dati fondamentali per delineare i contorni di una vicenda molto delicata, e per più di un motivo.