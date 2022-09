Siracusa, spettacolare salvataggio di un toro in un canale: l’elicottero lo trasporta via (video)

Spettacolare salvataggio, in Sicilia, di un bovino che si era smarrito e rischiava di morire di stenti in una zona impervia.I Vigili del Fuoco sono intervenuti per soccorrere un toro rimasto bloccato in un canalone a Carlentini, nel siracusano. Gli aerosoccorritori del reparto volo di Catania hanno imbarcato il grosso bovino e lo hanno trasportato in un luogo sicuro con l’elicottero Drago 146, come da video dell’Agenzia Vista con riprese dei Vigili del Fuoco.

Il video del salvataggio del toro