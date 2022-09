“Se sparisco, il motivo è questo…”. Il tacco incastrato della Meloni strappa un sorriso alla platea (video)

”Se a un certo punto non mi vedete più, sapete perchè…”. Divertente siparietto, ieri, di Giorgia Meloni, durante il suo intervento a Confcommercio. Ad un certo punto la leader di via della Scrofa sembra perdere l’equilibrio e riesce a non cadere aggrappandosi ai due microfoni. Lei stessa sorridendo, spiega, che si tratta di un problema del tacco della scarpa rimasto incastrato. Forse nella pedana del palchetto riservato agli oratori dove sta tenendo il suo discorso. ”Avevo il tacco proprio, perdonatemi, non è bello, queste sono cose che accadono…”. La presidente di Fdi riprende l’intervento e poi si concede una battuta: ”Se vado troppo lunga, abbattetemi…”.

Nel corso dell’intervento la Meloni ha poi proposto un portale dell’e-commerce ”per l’acquisto dei prodotti italiani, tutti garantiti, in modo da evitare piattaforme che non pagano tasse in Italia”. ”Potremmo usare l’e-commerce a nostro favore, penso a un portate dell’e-commerce”, detto ancora la leader di Fdi, prima di affrontare il tema dei ristori.

La Meloni e il tacco incastrato: il video