Quando Chiara Ferragni partecipava al raduno dei giovani Pdl: una foto sconfessa l’influencer

È lei o non è lei? Spuntano sui Social alcune foto di Chiara Ferragni a un raduno dei giovani del Pdl, a sostegno del partito che aveva come giovane politico di riferimento proprio Giorgia Meloni, all’epoca ministro della Gioventù. La Rete non dimentica e non perdona l’influencer che lancia appelli contro la Meloni e il centrodestra dalla nave Costa Toscana, dove è in crociera in questo momento.

Ferragni era al raduno dei giovani Pdl: ministro della Gioventù Meloni

Gli ultimi attacchi della Ferragni (unite al coro delle altre “svippate”) contro la Meloni, hanno riacceso la memoria di alcuni addetti ai lavori. C0sì, in un tweet il giornalista Massimo Falcioni, riportando una foto di Mattia Mauri, scrive: «Quella sembra Chiara Ferragni, quello alle spalle sembra il logo del Pdl, che inglobava pure Alleanza Nazionale, partito dal quale uscì Giorgia Meloni, poi divenuta ministro della gioventù». Per poi chiosare perfidamente: “Quando lanci l’allarme democratico, augurati che le tracce del passato siano davvero sparite”.

L’appello della Ferragni per Letta e compagni: per Fedez “porta sfiga”

Che cosa aveva scritto nelle ultime ore Chiara Ferragni? «Aprite il cervello». Per lei, ovviamente, aprire il cervello significa votare a sinistra. «Per tantissime persone le elezioni saranno una carneficina, rappresenteranno la nascita del governo più a destra della storia repubblicana. I neri italiani o residenti subiranno la portata dell’odio che si creerà dai toni accesissimi e brutali. E poi le persone Lgtb, le donne libere (le altre sono schiave?) che non potranno decidere del loro corpo, i giovani che dovranno convivere con bigottismo». Un quadro apocalittico che riporta in mente quanto dichiarato pochi giorni fa da chi la conosce bene: il marito Fedez.

In occasione del lancio della nuova edizione di X Factor, il signor Ferragnez ha auspicato che stavolta la moglie non si “intrometta” sui Social. “In passato mia moglie ha fatto svariati appelli che hanno portato puntualmente sfiga e quindi le chiederò di non farli”. Letta e compagni sono avvertiti.