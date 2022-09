Piazza del Popolo, arriva anche Berlusconi: “Noi insieme da 28 anni, non vedo l’ora di esserci”

Ci sarà anche Silvio Berlusconi a Piazza del Popolo alla chiusura della campagna elettorale del centrodestra. “Ci vediamo tra poco a Roma, alla manifestazione conclusiva del centrodestra unito – ha scritto su Fb – Insieme per l’Italia. La nostra coalizione esiste da 28 anni e da allora, nonostante le normali differenze di cultura e di pensiero, è sempre rimasta unita. Quella di Piazza del Popolo sarà la grande festa della libertà”. ”Io, insieme ai miei alleati, non vedo l’ora di esserci”, assicura il Cav che aggiunge: ” Sono sicuro che ci sarete tutti per prepararci al meglio alle sfide che ci attendono nei prossimi cinque anni”.

La scaletta degli interventi alla kermesse è ancora provvisoria ma dovrebbe aprire proprio Silvio Berlusconi. Dopo l’ex premier parleranno Maurizio Lupi, capo politico di ‘Noi moderati’, la quarta gamba della coalizione e Matteo Salvini. La chiusura a Giorgia Meloni.

Nella sua pillola quotidiana sul programma Berlusconi ha rilanciato il poliziotto di quartiere. ”Oggi voglio parlarvi di sicurezza… Quando Fi è stata alla guida del governo abbiamo istituito il poliziotto e il carabiniere di quartiere. Dobbiamo riprendere questa iniziativa e incrementarla, perché la presenza costante di agenti, sempre gli stessi e sullo stesso territorio, rassicura i cittadini, rappresenta un punto di riferimento per tutte le famiglie e i commercianti che devono essere protetti dalla criminalità. Per fare tutto questo servono mezzi e risorse. Tra i primi provvedimenti che Fi proporrà al nuovo governo ci sono quello di incrementare gli stanziamenti per il comparto sicurezza”.