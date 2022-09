Paura a Mestre, sparatoria al centro commerciale. Ferita una guardia giurata

Paura al centro commerciale di Mestre. Stamattina c’è stata una sparatoria tra banditi e guardie giurate davanti al centro commerciale ‘Le Porte’ – l’ex Auchan -. Secondo le prime informazioni, un bandito è stato colpito e un vigilantes della Civis è rimasto ferito. Il conflitto a fuoco è avvenuto durante un tentativo di assalto ad un furgone portavalori. Il bandito è stato fermato dalla Polizia. L’uomo, ferito da uno dei vigilantes con un colpo alla testa, inferto con il calcio della pistola, sarebbe un italiano, con precedenti. Era camuffato solo con un cappellino. E’ invece in ospedale, dove è già stato operato con successo, la guardia giurata che nello sventare la rapina è stato raggiunto da due colpi di pistola, all’inguine. L’uomo, un 59enne, non è in pericolo di vita, riporta l’Ansa. E’ ancora in corso la ricostruzione delle fasi dell’assalto, in particolare per capire se al colpo abbiano partecipato altri banditi, riusciti poi a fuggire. Il malvivente, dopo aver esploso i due colpi, è stato bloccato dagli stessi vigilantes.

Mestre, ferita una guardia giurata

Gli agenti della Questura l’hanno poi preso in consegna e arrestato. Il malvivente sarebbe entrato in azione mentre le guardie giurate stavano caricando alcuni sacchi di denaro prelevati dalla cassa continua del centro commerciale. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta; c’è stata solo tanta paura nel momento degli spari, con diversi clienti del supermercato che in preda al panico sono corsi a proteggersi dietro le auto e ripari improvvisati.

La ricostruzione

Sembra, dalle prime informazioni, che l’obiettivo del bandito fossero i soldi destinati al portavalori. Si sarebbe avvicinato alla guardia giurata nei pressi di una delle uscite di emergenza e avrebbe tentato di sottrargli delle sacche di denaro appena prelevate dalla cassa continua. A quel punto c’è stato lo scontro. L’aggressore avrebbe sparato, mentre i vigilantes hanno reagito assestandogli dei colpi in testa con il calcio delle pistole d’ordinanza. Ferito a sua volta, il rapinatore è stato bloccato nei minuti successivi dalle forze dell’ordine, che hanno anche recuperato la sua arma. È verosimile che l’uomo stesse tenendo d’occhio gli spostamenti del portavalori e della guardia giurata. Non è chiarito, invece, se abbia agito assieme ad un complice.

“Non era mai accaduto in 26 anni”

Sul posto è arrivato anche Antonio Impedovo, direttore del centro commerciale: «Non era mai accaduto niente del genere in 26 anni – ha spiegato a Venezia Today – Siamo a totale disposizione degli inquirenti, anche per inoltrare tutte le immagini della sorveglianza. Gli investigatori stanno approfondendo l’accaduto». Un collega della vittima racconta: «Il bandito gli ha sparato due colpi di arma da fuoco. Dalle informazioni che abbiamo sembra che ora stia abbastanza bene. L’attenzione del rapinatore era sul portavalori, nel quale girano soldi contanti. Il nostro è un lavoro rischioso, non è come si pensa. Siamo sempre in pericolo di vita. Per questo chiediamo più considerazione»