Nuova incursione di Mosca, l’Ambasciata russa pubblica le foto di foto di Putin con i politici italiani

“Ne abbiamo da ricordare”: e giù foto di Putin con politici italiani. Un provocazione di Mosca che rischia di avvelenare ulteriormente il voto italiano? Di sicuro una nuova incursione della diplomazia russa nel dibattito politico italiano.

L’ambasciata russa pubblica le foto di Putin con i politici italiani

Oggi l’Ambasciata della Federazione russa in Italia ha pubblicato una variopinta galleria fotografica. Che immortala lo ‘zar’ nel corso di incontri istituzionali con molti politici italiani. Emblematica la didascalia: “Dalla storia recente delle relazioni russo-italiane. Ne abbiamo da ricordare”.

Le istantanee con Salvini, Conte, Di Maio, Draghi, Renzi…

Una prima immagine mostra Putin insieme con Salvini, Conte e Di Maio. Un’altra con Enrico Letta mentre sorridente gli stringe la mano. Un’altra immagine ritrae Putin con Silvio Berlusconi seduti vicini. E ancora la stretta di mano con il presidente Sergio Mattarella, accanto all’ex presidente Giorgio Napolitano. Non manca nessuno. Accanto al premier russo che ha scatenato la guerra in Ucraina anche Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, Massimo D’Alema. Infine un’immagine del ministro degli Esteri Sergei Lavrov con il premier Mario Draghi.

Nuova provocazione della diplomazia di Mosca

Non è la prima volta che l’Ambasciata russa pubblica contenuti sui rapporti tra il Cremlino e la politica italiana. Il 17 settembre scorso aveva condiviso una vignetta di Altan in cui si ironizzava sui “soldi buttati” dall’Italia. Sopra il fumetto hanno commentato scrivendo: “Raramente siamo d’accordo con quanto viene pubblicato sul quotidiano la Repubblica. Ma è difficile non essere d’accordo con le parole del secondo partecipante a questo dialogo”. Il primo protagonista della vignetta dice “I russi ci pagano per incasinarci la vita politica”, il secondo risponde “”Soldi buttati, lo facciamo già da soli. Gratis”