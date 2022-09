New York celebra Leonardo Sciascia: tre giorni di eventi dal 20 settembre a cent’anni dalla sua nascita

New York ospiterà da martedì 20 a venerdì 23 settembre tre iniziative di rilievo per ricordare Leonardo Sciascia (1921-1989) a cent’anni dalla nascita. Gli eventi sono ideati e promossi dal Comitato Nazionale del Centenario Sciasciano (uno dei dodici comitati nazionali approvati dal Ministero della Cultura e presieduto da Emma Bonino), dall’Istituto Italiano di Cultura di New York diretto da Fabio Finotti, dall’Associazione degli Amici di Leonardo Sciascia e dalla rivista internazionale di studi sciasciani Todomodo.

La manifestazione inaugurale è incentrata sulla presentazione della monografia più completa e aggiornata in lingua inglese sullo scrittore italiano, opera di uno dei maggiori studiosi di Sciascia, lo scozzese Joseph Farrell. Il volume “Leonardo Sciascia: The Man and the Writer”, è pubblicato dalla storica casa editrice italiana Leo S. Olschki (Firenze 2022) e ha un’introduzione del regista Giuseppe Tornatore, che di Sciascia fu amico. La presentazione è in calendario martedì 20 settembre, alle ore 17.30, alla celebre Libreria Rizzoli di New York (1133 Broadway). Dopo l’intervento di apertura del direttore dell’IIC di New York, Fabio Finotti, il programma prevede una conversazione tra l’autore del libro e due studiosi, Gaetana Marrone-Puglia (Princeton University), e Valerio Cappozzo (University of Mississippi). Il calendario delle presentazioni del volume – dopo l’anteprima del 25 agosto scorso a Edimburgo – annovera due altri appuntamenti in prestigiosi atenei statunitensi: Yale University (13 settembre) e Princeton University (19 settembre).

Il primo libro di testo in inglese di Leonardo Sciascia

La seconda iniziativa in programma della settimana sciasciana in America riguarda la ventottesima cartella di grafica d’arte fuori commercio della collana Omaggio a Sciascia, curata da Francesco Izzo per gli Amici di Leonardo Sciascia. Per l’occasione del centenario la cartella, in edizione bilingue, ospita il primo testo in inglese di Sciascia pubblicato nel 1952 a Chicago (e recentemente ritrovato nel corso di una ricerca di archivio), accompagnato dalla litografia in edizione numerata Portrait in black, tratta da un ritratto originale dello scrittore eseguito nel 1979 da David Levine, uno dei maggiori caricaturisti americani del ventesimo secolo. Mercoledì 21 settembre, alle ore 18.00, la cartella sarà presentata al Center for Italian Modern Art (Cima, 421 Broome St., 4th floor), presieduto da Laura Mattioli. Il programma della serata, introdotta dal direttore del Cima, Nicola Lucchi, prevede interventi di Francesco Izzo, Teresa Fiore, Valerio Cappozzo e David Leopold. A latere dell’iniziativa saranno in mostra, a cura dei David Levine Archives, una dozzina di disegni originali di David Levine trascelti dalla sua straordinaria produzione di ritratti di scrittori e altri personaggi della cultura italiana e americana legati all’universo di Sciascia.