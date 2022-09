Meloni e Salvini: «Siamo uniti, basta fake news». I “giornaloni” non si rassegnano

Non è servito l’invito di ieri a mettersi «l’anima in pace» sul fatto che il centrodestra è unito e pronto a governare. E non è servito neanche che ieri, tanto lei quanto Salvini, dopo essersi incontrati, abbiano confermato il clima «di grande collaborazione e unità di intenti»: oggi Giorgia Meloni ha dovuto nuovamente chiarire che «continuo a leggere irreali ricostruzioni in merito a eventuali ministri di un governo di centrodestra».

Meloni: «La squadra di governo non vi deluderà. Non credete alle bugie»

«Dopo fallimentari gestioni come quella di Speranza & Co. vi assicuro che stiamo lavorando a una squadra di livello che non vi deluderà», ha spiegato su Twitter la leader di FdI. «Non credete – ha esortato – alle bugie che circolano». Nuovamente, infatti, oggi giornali come il Corriere della Sera, Repubblica e La Stampa, titolavano su «veti», «tensioni» e perfino «ricatti» nei rapporti tra lei e Salvini. Una narrazione che, a giudicare dalle premesse, promette di andare avanti da qui al prossimo mese, quando finalmente il governo si insedierà, sebbene a smentirla siano sia Meloni sia Salvini.

Salvini: «Basta fake news». E ridicolizza le ricostruzioni dei retroscena

Lo stesso segretario della Lega, infatti, anche oggi ha ribadito attraverso i propri social che «il centrodestra ha vinto: io, Giorgia e Silvio governeremo, bene e insieme, per almeno cinque anni». «Basta fake news, i giornali di sinistra si rassegnino!», è stato l’invito del segretario della Lega, che ha chiuso il suo post con un «Ps» che dà la misura dello stato confusionale in cui versano certi osservatori. «Oggi hanno scritto che avrei chiesto per me almeno 5 ministeri diversi, se devono inventare sciocchezze almeno prima si mettano d’accordo», ha sottolineato, chiudendo con l’emoji che si sganascia dalle risate.

La Lega: «Ieri ha smentito Meloni, oggi Salvini, domani a chi tocca?»

A rafforzare le parole del segretario è arrivata anche una nota del partito. «Ieri ha smentito presunti virgolettati Giorgia Meloni, oggi smentisce Matteo Salvini, domani a chi toccherà?», si legge nel comunicato della Lega, che chiarisce come «le frasi attribuite al leader della Lega nei retroscena odierni sono totalmente false: il centrodestra ha stravinto le elezioni e governerà bene e senza spaccature per i prossimi anni. La sinistra e i suoi giornali si rassegnino: ieri Salvini e Meloni hanno parlato serenamente di come affrontare i problemi del Paese».